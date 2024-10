Samantha Irvin annonce son départ de la WWE

Dans un geste surprenant, Samantha Irvin a annoncé qu’elle avait terminé sa carrière d’annonceuse du ring pour « WWE Raw » et qu’elle quittait l’entreprise. Irvin s’est lancé dans X (anciennement connu sous le nom de Twitter) pour révéler la nouvelle, avec une longue déclaration offrant un au revoir.

« WWE Universe, mon mandat est terminé en tant qu’annonceur du ring « Raw » de Monday Night », a écrit Irvin. « Je vous aime tous énormément et cela ne marque pas la fin de mon art, j’ai encore une vie à partager. Merci à tous les fans de la WWE qui m’ont accepté. »

Irvin a ensuite remercié tout particulièrement les lutteurs, en particulier ses camarades du vestiaire de la WWE, ainsi que l’équipe de la société et un certain nombre de personnes dans les coulisses qui l’ont aidée tout au long de son parcours. Cette liste comprenait Paul Heyman, Michael PS Hayes, Michael Cole, Brian « Road Dogg » James, et plus encore.

On ne sait pas actuellement si Irvin a l’intention de rester dans le monde de la lutte professionnelle ou s’il cherchera à se lancer dans d’autres domaines de la diffusion. Irvin est fiancé à Ricochet, qui a récemment quitté la WWE avant d’arriver à l’AEW en août dernier. Bien que cela puisse amener certains à spéculer qu’Irvin est destiné à AEW, il convient de noter qu’elle a également eu une carrière de chanteuse avant de devenir présentatrice de lutte.

En plus de publier l’annonce, Irvin a mis à jour sa page X pour masquer sa photo de profil et sa bannière. De plus, sa biographie se lit simplement : « ARTISTE ».

Irvin a rejoint la WWE pour la première fois en 2021 et remercie Mark Henry de l’avoir aidée à entrer dans l’industrie. Après une courte période sur « 205 Live », Irvin est devenue présentatrice de « WWE NXT » avant d’être promue aux fonctions principales de la liste début 2022, moins d’un an après ses débuts.