Samantha Giles d’Emmerdale révèle pourquoi elle a été obligée de porter une perruque pour le retour de Bernice Blackstock

La star d’EMMERDALE, Samantha Giles, a été obligée de porter une perruque pour son retour – parce qu’elle ne peut pas apprivoiser ses propres cheveux.

L’actrice – qui joue le coiffeur Bernice Blackstock dans le feuilleton ITV – a révélé qu’elle était incapable de donner à ses propres cheveux un aspect professionnel et a donc dû recourir à une perruque.

Samantha a révélé qu’elle allait porter une perruque[/caption]

Les règles de sécurité de Covid signifient que les stars doivent se coiffer et se maquiller pour le tournage – quelque chose que Samantha ne peut tout simplement pas maîtriser.

«J’ai des cheveux très très épais et crépus!», Dit-elle au Sun.

«Je ne peux pas le faire moi-même. Je ne peux tout simplement pas le faire! Évidemment, Bernice est coiffeuse, donc on ne la verra pas moins que d’avoir son look coiffé, si vous voulez!

Les cheveux de Bernice sont généralement beaucoup plus lisses[/caption]

«Nous avons cette perruque – qui est une très bonne perruque.

«Mais évidemment, j’ai quelqu’un à l’autre bout du moniteur qui dit: ‘Pouvez-vous dire à Sam de brosser la perruque et de déplacer ces morceaux?’

«Donc, tout cela a été vraiment difficile!»

La sorcière Samantha dit également qu’elle a créé un «sortilège d’amour» pour retrouver son mari Sean Pritchard.

La star d’Emmerdale, Samantha Giles, dit que la magie a mis son mari Sean Pritchard dans un sac[/caption]

Parler à D’ACCORD!, a-t-elle déclaré: «Je suis sortie d’une relation désastreuse et je ne voulais pas me mêler de petits amis gaspillés.

«J’ai utilisé la sorcellerie païenne et j’ai noté exactement ce que je cherchais et j’ai utilisé des bougies et des cristaux.

« Je vends des sorts d’amour, des cristaux, des anti-stress et toutes sortes de choses en ligne. »

En effet, l’étoile a un site web dédié où elle fouille des remèdes pour tout, du stress d’examen aux bénédictions de bébé avec des prix allant de 8 £ à 15,99 £.

Elle est surtout connue des téléspectateurs d’Emmerdale comme la favorite du savon Bernice Blackstock[/caption]

L’actrice vend des « sorts d’amour » en ligne via son propre site Web mystique[/caption]

L’actrice est de retour dans les Dales cet été a déclaré que c’était «le destin» qu’il revenait au feuilleton à succès ITV.

Elle a expliqué: «Je crois fermement au destin, alors quand Emmerdale m’a offert une chance de revenir, je l’ai pris comme un signe que c’était censé être.

«Je suis ravi de revenir jouer les futurs scénarios de Bernice. Elle revient certainement avec un bang – c’est tout ce que j’ai le droit de dire!

Bernice était l’un des personnages les plus populaires du savon lors de sa dernière visite dans les Dales il y a deux ans.

La star a expliqué que son retour à Emmerdale « était censé être »[/caption]





Elle a jeté le GP Liam la nuit avant leur mariage et s’est enfuie en Australie pour s’occuper de son ex-mari Charlie, qui avait été victime d’un accident.

Le moment de son retour est terrible pour Liam, qui devrait être furieux lorsque Bernice réapparaît cet été, d’autant plus qu’il est maintenant amoureux de Leyla.