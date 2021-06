Samantha Giles d’Emmerdale abandonne la perruque de Bernice après avoir été impitoyablement moquée par les trolls

Samantha Giles d’EMMERDALE a abandonné la perruque de Bernice après avoir été impitoyablement moquée par les fans.

L’actrice, 49 ans, a dû se débrouiller avec un postiche après que les restrictions de coronavirus sur le plateau signifiaient que le casting ne pouvait pas se faire coiffer et maquiller avant le tournage.

ITV

Sharon est ravie de retrouver ses brushings[/caption]

Maintenant que les restrictions ont été assouplies sur le plateau d’Emmerdale, Samantha a enfin pu dire au revoir à la perruque qui était ciblée par les fans, écrit Le miroir.

Elle a déclaré: « La perruque a eu plus de publicité que tout en ce moment.

« J’ai reçu le dernier message d’en haut, comme nous les appelons, pour dire : ‘Faites ce qu’il faut, enlevez-lui simplement la perruque.’

« Donc, j’ai le droit de me faire sécher les cheveux deux fois par semaine. »

ITV

La perruque devait juste partir[/caption]

Rex

Les fans ont mis sa perruque et ont été soulagés quand elle a pu se faire coiffer[/caption]

Alamy

Elle avait l’habitude d’avoir des mèches brillantes avant Covid[/caption]

Elle a ajouté : « Ce sera l’une des deux personnes qui le fera, donc c’est toujours très sûr pour Covid. Je dois encore me maquiller moi-même, mais au moins je me fais coiffer. Dieu merci. »

Les fans sont allés fort sur la perruque de Bernice quand elle a basculé à la télévision dedans.

L’un d’eux a écrit : « Juste une question au hasard peeps ? Pourquoi Bernice à @emmerdale porte-t-elle une perruque si ridicule ? »

Un autre a déclaré: « J’espère toujours que quelqu’un arrachera la perruque de Bernice. »





Un troisième intervint : « J’ai adoré l’épisode de ce soir ! Peut-être que Bernice devrait brûler cette perruque douteuse. Le jeu de tous était brillant.

Un autre a plaisanté: « J’aimerais que Bernice jette aussi cette perruque sur le feu… »

Parler en podcast Le casting de Dieu, elle a ajouté : « Je ne peux pas me coiffer moi-même, c’est très épais. Bernice est évidemment coiffeuse, et son look est très coiffé.

« Le département maquillage savait donc que je ne pourrais pas me coiffer. La perruque était la meilleure option.