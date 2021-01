L’épouse de l’ancien Premier ministre David Cameron a déclaré que le commerce avec l’Europe dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération de Boris Johnson était «difficile et difficile».

Et elle a déclaré que sa société Cefinn pourrait devoir renoncer à ses projets d’expansion des exportations vers l’UE en raison des obstacles supplémentaires au commerce causés par l’accord dur sur le Brexit.

Elle a déclaré à la présentatrice Emma Barnett: «C’est frustrant. La majorité de nos activités sont au Royaume-Uni et nous faisons des affaires en Amérique. Mais nous avions un peu d’activité dans l’UE et vous aimeriez évidemment la développer car c’est facile, c’est à votre porte.

«Mais à moins qu’une partie des dépenses et des coûts associés ne soit prise en compte, ce sera difficile et nous devrons peut-être chercher ailleurs ou nous concentrer sur d’autres domaines.»

Mme Cameron a déclaré qu’elle pensait que Cefinn était bien préparée pour la transition hors de l’union douanière et du marché unique de l’UE le 1er janvier, mais qu’elle était confrontée à des problèmes inattendus découlant de l’accord de dernière minute conclu par M. Johnson sept jours seulement avant la date limite. la veille de Noël.

«Certaines de ces choses sont survenues dans les tout derniers instants de la négociation», a-t-elle déclaré. «Nous pensions vraiment avoir fait notre préparation et celle à laquelle nous ne nous attendions pas. Je pense donc que pour les grandes entreprises, c’est bien, quand on se sent petit, c’est un défi. »