Samantha Akkineni-Naga Chaitanya annonce le divorce et publie une déclaration

Les acteurs Samantha et Naga Chaitanya ont annoncé leur séparation après quatre ans de mariage dans un communiqué publié samedi.

Dans la déclaration, les deux acteurs ont demandé à leurs fans et aux médias de leur donner la confidentialité.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, les acteurs ont publié la même déclaration.

Chaitanya a écrit: « À tous nos sympathisants. Après de nombreuses délibérations et réflexions, Sam et moi avons décidé de nous séparer en tant que mari et femme pour poursuivre notre propre chemin. Nous avons la chance d’avoir une amitié de plus d’une décennie qui a été la très cœur de notre relation qui, selon nous, maintiendra toujours un lien spécial entre nous. »

La déclaration disait en outre: « Nous demandons à nos fans, à nos sympathisants et aux médias de nous soutenir pendant cette période difficile et de donner la confidentialité dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Merci pour votre soutien. »

Le buzz autour des problèmes dans leur mariage a commencé lorsque Samantha a supprimé le nom de famille de son compte Twitter plus tôt ce mois-ci.

Cependant, aucun d’entre eux n’avait répondu à ces rumeurs jusqu’à présent.

Samantha et Chaitanya se sont mariées à Goa lors de cérémonies hindoues et chrétiennes.