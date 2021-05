Samantha Akkineni n’a signé aucun film de Bollywood car elle a «  peur  », aimerait travailler avec CET acteur

Célèbre actrice du sud de l’Inde, Samantha Akkineni apparaîtra bientôt dans « The Family Man 2 » de Raj and DK. L’acteur qui n’a pas travaillé à Bollywood jusqu’à présent, a maintenant révélé qu’elle avait «peur» d’entrer dans l’industrie cinématographique hindi.

Dans une interaction avec Bollywood Hungama, on a demandé à Samantha pourquoi il lui avait fallu si longtemps pour travailler pour un projet en hindi. «Peut-être que j’ai peur (rires), le talent ici est incroyable», a déclaré l’acteur.

On a également demandé à Samantha quel acteur de Bollywood aimerait-elle romancer à l’écran. Elle gloussa et dit instantanément Ranbir Kapoor. Samantha a travaillé dans plusieurs films telugu et tamoul livrant des succès tels que Dookudu, Eega, Attarintiki Daredi, Kaththi, Theri et Rangasthalam.

Akkineni s’apprête actuellement à marquer ses débuts numériques dans Manoj Bajpayee avec ‘The Family Man 2’ qui sortira sur Amazon Prime Video le 4 juin. Samantha tentera un adversaire puissant et brutal nommé Raji.

Une bande-annonce captivante de la série présente le retour du Family Man le plus attachant du pays, alias Srikant Tiwari, joué par Manoj Bajpayee. La saison en 9 parties du thriller verra Srikant continuer à se bousculer entre la dualité d’être un père de famille de la classe moyenne et un espion de classe mondiale et d’essayer de sauver la nation d’une attaque imminente. Remplie de rebondissements passionnants et d’un point culminant inattendu, la saison à venir de la série dramatique d’action énervée donnera un aperçu fascinant des deux mondes de Srikant.

Le mari de Samantha, Naga Chaitanya, a également fait l’éloge de la bande-annonce de «The Family Man 2». En partageant sur Twitter, il a écrit: «J’adore !! 10/10. »

Aimer !! 10/10 https://t.co/0PgeTpxKsD – chaitanya akkineni (@chay_akkineni) 19 mai 2021

‘The Family Man 2’ met également en vedette Priyamani, Sharib Hashmi, Seema Biswas, Darshan Kumar, Sharad Kelkar, Sunny Hinduja et Shreya Dhanwantary dans des rôles clés.