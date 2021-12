Samantha Akkineni fait une GRANDE déclaration après sa séparation avec Naga Chaitanya

L’actrice de « The Family Man saison 2 », Samantha Ruth Prabhu, après sa séparation avec Naga Chaitanya, a partagé des messages inspirants sur les réseaux sociaux. Il semble que l’actrice essaie d’être heureuse, essaie d’avancer dans la vie.

Samantha Prabhu partage souvent des publications cryptiques sur les réseaux sociaux. Son dernier message porte sur l’acceptation car il se lit comme suit : « La plupart des choses finiront par s’arranger, mais tout ne le sera pas. Parfois, vous vous battez bien et vous perdez. Parfois, vous vous accrocherez très fort et réaliserez qu’il n’y a pas d’autre choix que de lâcher prise. L’acceptation est une petite pièce calme.

Plus tôt, elle avait partagé une capture d’écran de sa conversation avec sa mère. Sa maman a dit : « Tu ne connais pas le nouveau moi, je remets mes pièces, différemment. Que Dieu te bénisse abondamment, mon bébé.

Il y a quelques jours, elle est allée sur Instagram et a partagé une citation écrite par Jamie Varon, un auteur basé à Los Angeles. La citation disait : « Et si vous n’aviez pas à construire un empire ? Ou dominer une industrie ? Ou être le numéro un dans n’importe quoi ? Et si vous construisiez simplement une belle vie qui vous rend heureux, qui vous apporte de la joie, qui soit génératrice et solidaire ? Et si vous guérissiez les parties de vous qui en ont de plus en plus besoin ? Et si vous redéfinissiez ce à quoi ressemble le succès pour vous ? Et si vous décidiez que ça suffit ? »

Après sa séparation de Naga Chaitanya, Samantha s’est même inclinée vers la spiritualité et a fait un Char Dham yatra avec sa meilleure amie Shilpa Reddy. Récemment, l’actrice en interaction avec le magazine Elle a parlé de son voyage spirituel et a déclaré: « C’était tout ce que j’espérais, et plus encore. Quelque chose change en vous pour toujours. Je sens que Dieu m’a donné juste la bonne quantité de force pour continuer. J’ai même commencé à méditer pendant le confinement.

S’ouvrant sur les trolls et la haine des médias sociaux dont elle a été victime après sa séparation, Samantha a ajouté : « Je n’exige pas une acceptation inconditionnelle. J’encourage les gens à avoir des opinions différentes, mais nous pouvons toujours nous aimer et avoir de la compassion les uns pour les autres. Je leur demanderais seulement d’exprimer leur déception d’une manière plus civilisée. »