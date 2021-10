Samantha Akkineni et Naga Chaitanya « décident de se séparer en tant que mari et femme », annoncent leur séparation sur les réseaux sociaux ! | Nouvelles régionales

New Delhi : mettant fin à des jours de spéculation, les stars du sud Samantha Akkineni et Naga Chaitanya ont annoncé leur séparation. Le couple s’est tourné vers les médias sociaux et, dans une déclaration commune, a annoncé la malheureuse nouvelle de leur splitsville.

ChaySam (comme ils étaient affectueusement appelés par les fans) a « décidé de se séparer en tant que mari et femme ». Dans un tweet, Naga Chaitanya a écrit : À tous nos sympathisants.

Après de longues délibérations et réflexions, Chay et moi avons décidé de nous séparer en tant que mari et femme pour poursuivre nos propres chemins. Nous avons la chance d’avoir une amitié de plus d’une décennie qui était au cœur même de notre relation qui, selon nous, maintiendra toujours un lien spécial entre nous.

Nous demandons à nos fans, à nos sympathisants et aux médias de nous soutenir pendant cette période difficile et de nous donner la confidentialité dont nous avons besoin pour aller de l’avant.

En vous remerciant pour votre soutien.

Pour les non avertis, les rumeurs de divorce de ChaySam (leurs fans les appellent ainsi) ont gagné du terrain après que Sam ait abandonné Akkineni (son nom de famille) des réseaux sociaux.

Samantha et Chaitanya se sont rencontrées sur le tournage de Ye Maaya Chesave de Gautham Menon en 2010 et sont sorties ensemble pendant un certain temps. Le couple s’est marié à Goa le 6 octobre 2017, suivi d’un mariage chrétien le 7 octobre 2017, respectivement.

Sur le plan professionnel, elle a fait ses débuts dans le numérique avec Manoj Bajpayee, vedette de « The Family Man Season 2 », ce qui lui a valu un immense amour et une immense appréciation. Elle a même remporté le prix de la meilleure actrice (série) pour sa performance en tant que Raji dans The Family Man Saison 2 au Festival du film indien de Melbourne 2021.

Le film Love Story de Naga avec Sai Pallavi est sorti le 30 septembre 2021.