Samantha Akkineni, la fashionista de l’industrie cinématographique du Sud, a prouvé à maintes reprises que personne ne peut la battre en matière de mode et de style. La magnifique actrice est connue pour ses choix de garde-robe et ses choix vestimentaires. Tandis que COVID-19[feminine a mis le monde à l’arrêt, l’actrice semble contrariée de ne pas porter les tenues qu’elle a prévu de faire étalage cette année. Et nous sommes sûrs que de nombreuses filles pourront comprendre cela.

Prenant à son compte Instagram, Samantha a partagé une vidéo dans laquelle elle affiche les «tenues élégantes» qu’elle ne pouvait pas enfiler en 2020. Elle a sous-titré la vidéo, «Chaque fille en 2020 .. @Shay Mitchell. » La vidéo présente les looks élégants de Samantha alors qu’elle montrait diverses tenues, y compris un haut court à imprimé animal avec du denim blanc, un haut court à bretelles noir avec une jupe et une robe à carreaux. Tous ses looks sont accompagnés de sacs YSL et Louis Vuitton coûteux. Tous les looks ont été conçus par Preetham Jukalker et la beauté du sud a parfaitement cloué tout.

L’actrice bénéficie d’un grand nombre de fans et continue de traiter ses fans avec ses photos à couper le souffle de temps en temps. Récemment, elle a partagé un cliché époustouflant avec une note de motivation qui se lit comme suit: «Ce n’est pas parce que le passé ne s’est pas déroulé comme vous le vouliez, que votre avenir ne peut pas être meilleur que vous ne l’aviez imaginé. Sur la photo, l’actrice affiche son sourire le plus brillant tout en posant dans une tenue bleu ciel.

Pendant ce temps, l’actrice est prête à faire ses débuts numériques en hindi avec Manoj Bajpayee, vedette de Family Man 2. La première saison de la série a été un grand succès car elle a reçu une énorme appréciation du public. Maintenant, les gens attendent avec impatience la saison prochaine. L’émission mettra également en vedette Priyamani, Sharib Hashmi, Darshan Kumar et Sharad Kelkar dans des rôles clés. Il sera créé sur Amazon Prime.