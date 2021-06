Samantha Akkineni a sauté d’un immeuble dans « The Family Man 2 », partage des vidéos BTS de ses cascades à couper le souffle – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: la star du Sud Samantha Akkineni, qui se réjouit du succès de sa dernière série Web « The Family Man saison 2 », a maintenant partagé les vidéos BTS des décors de la série.

Dans son récent post, Samantha a révélé qu’elle avait fait toutes les cascades toute seule sans aucun doublé et a également remercié son entraîneur et chorégraphe Yannick Ben pour tout.

Révélant davantage son expérience, la beauté du sud a expliqué que la série l’avait aidée à vaincre sa peur des hauteurs car pour l’une des scènes de la série, l’actrice devait sauter d’un bâtiment à l’autre.

Prenant son compte Instagram, Samantha a partagé deux vidéos BTS et a écrit: « Un merci spécial à ma personne @yannickben, pour m’avoir entraîné à faire toutes mes propres cascades (oui toutes) .. pour m’avoir poussé à lui donner mon tout même quand chaque partie de mon corps me faisait mal (merci pour les analgésiques au fait) ..

J’ai une forte peur des hauteurs, mais j’ai sauté de ce bâtiment uniquement parce que je savais que tu avais mon dos.

La série Web très attendue « The Family Man 2 » a été abandonnée le 4 juin à minuit. La série reçoit des critiques élogieuses de la part des critiques ainsi que des fans.

« The Family Man saison 2 » met également en vedette Manoj Bajpayee, Priyamani, Sharib Hashmi et Seema Biswas dans les rôles principaux. Samantha a fait ses débuts numériques avec la série. Il présente également une incroyable distribution du cinéma tamoul, dont Mime Gopi, Ravindra Vijay, Devadarshini Chetan, Anandsami et N Alagamperumal.