Samad Taylor frappe un single à ses débuts en MLB, les Royals battent les Angels 10-9

KANSAS CITY, Mo. – Samad Taylor a frappé un simple à ses débuts en MLB et les Royals de Kansas City ont battu les Angels de Los Angeles 10-9 samedi pour mettre fin à une séquence de 10 défaites consécutives.

« Dieu m’a mis dans la bonne position et j’ai réussi », a déclaré Taylor. « Ils lançaient beaucoup de balles cassantes tôt. J’ai peut-être vu quatre balles rapides toute la journée. Alors je suis allé là-bas assis en cassant la balle. Il a accroché un changement et j’ai mis un bon swing dessus et nous avons gagné le match. »

Aroldis Chapman (2-2) a remporté la victoire en relève. Chris Devenski (3-1) a encaissé la défaite.

Le coup sûr de Taylor n’était pas sa seule apparition impressionnante au marbre. Il a également récolté deux buts sur balles alors que les Royals remontaient d’un déficit de 8-2 en entrant en fin de septième.

« C’était impressionnant pour de nombreuses raisons », a déclaré le manager des Royals, Matt Quatraro. « Les émotions qu’il a pu garder sous contrôle, avec quelques marches dans de grands endroits. Pour lui, être capable de le garder sous contrôle est formidable.

« Cela a montré de la patience, mais aussi du contrôle (de lui-même). Je ne peux qu’imaginer le sentiment et l’excitation. »

Los Angeles a gâché un excellent départ de Griffin Canning, qui a accordé deux points sur trois coups sûrs en six manches. Les Angels menaient 8-2 en septième manche avant le retour des Royals.

Brandon Drury a frappé deux circuits et a produit trois points et Shohei Ohtani a frappé son 23e circuit en tête de la ligue majeure pour donner l’avantage à Los Angeles.

Kansas City a marqué trois points au septième contre Kolton Ingram, qui faisait également ses débuts dans les ligues majeures. Il a accordé deux coups sûrs et deux buts sur balles en 1/3 de manche. Les Royals en ont obtenu trois autres de José Soriano en huitième. Nick Pratto avait un single RBI. Bobby Witt Jr. a conduit en deux avec un simple.

Les Royals sont allés 6 en 10 avec des coureurs en position de score – tous à partir de la septième manche – passant de 10 en 69 avec des coureurs en position de marqueur au cours de la séquence de 10 défaites consécutives.

À égalité 8-8 en neuvième, Mike Trout a frappé un simple pour conduire Andrew Velazquez, qui a commencé la manche avec un but sur balles avant de voler les deuxième et troisième.

Mais les Royals ont répondu alors qu’Edward Olivares a commencé avec un simple. Le coureur de pincement Dairon Blanco a volé le deuxième et est allé au troisième sur une erreur de lancer.

Blanco a marqué sur un simple de Maikel Garcia. Garcia a volé la deuxième place et est allé troisième sur une carie de Nicky Lopez. Et puis Taylor en a lancé un au-dessus de la tête de Trout au centre pour gagner le match.

« C’est génial », a déclaré Witt, qui a réussi une paire de coups sûrs de deux points produits en septième et huitième manches. « C’est incroyable comment (Taylor) s’est comporté tout le match, puis à ce moment-là. C’est fou comme le baseball fonctionne parfois comme ça. »

Mike Mayers a accordé six points sur sept coups sûrs en plus de cinq manches pour Kansas City.

Les circuits de Drury sont survenus lors des deuxième et sixième manches. Le coup de circuit de 437 pieds d’Ohtani au point mort est venu au septième.

Taylor Ward a également réussi un circuit pour les Angels en deuxième manche.

Les Royals ont égalé le match 2-2 en quatrième lorsque Salvador Perez a atteint un simple sur le terrain et MJ Melendez a frappé un circuit de 420 pieds au centre droit.

Reportage de l’Associated Press.

