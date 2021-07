Sam Wood : Hull KR signe le retour de Huddersfield pour un an | Nouvelles de la ligue de rugby

Hull KR a signé le retour de l’utilitaire Sam Wood de Huddersfield

Hull KR a poursuivi son recrutement pour 2022 avec la signature de l’arrière du service public de Huddersfield, Sam Wood.

Le joueur de 24 ans a signé un contrat d’un an et rejoint Lachlan Coote, Frankie Halton et Tom Garratt parmi les nouveaux visages de Craven Park à partir de la saison prochaine.

Wood a fait plus de 80 apparitions pour les Giants et est capable de jouer dans le peloton, comme arrière extérieur et dans les moitiés.

✍️ Hull Kingston Rovers est ravi d’annoncer la signature de l’arrière utilitaire des Huddersfield Giants, Sam Wood, pour un contrat d’un an à partir de 2022. – Hull Kingston Rovers (@hullkrofficial) 17 juillet 2021

L’entraîneur de Hull KR, Tony Smith, a déclaré: « Il est dans le système Huddersfield depuis un certain temps, et nous pensons qu’il s’est très bien développé.

« Sam cherche un changement et il a un peu à faire ses preuves.

« Je pense que Sam se voit principalement au centre, mais il est capable de jouer à l’aile, jouant actuellement dans les mi-temps et au deuxième rang.

« Il nous apporte beaucoup de polyvalence et d’ambition. (Sam) veut réussir et il a choisi de venir chez nous pour réussir.

« C’est un excellent critère à avoir. Quiconque veut faire partie de nous et a un fort désir de porter le badge – cela doit être le numéro un.

« Il voit ce que nous faisons ici et veut en faire partie. Pour s’améliorer et nous aider à devenir plus forts. »