Sam Warburton: le Pays de Galles a besoin de la plus grande réforme de l’histoire | “Je crains pour le Pays de Galles au cours des cinq prochaines années” | Actualités du rugby à XV

Sam Warburton a parlé de ses craintes pour l’avenir du rugby gallois

L’ancien capitaine des Lions du Pays de Galles et des Lions britanniques et irlandais, Sam Warburton, a partagé ses réflexions et ses craintes pour l’avenir du rugby gallois, affirmant qu’il a besoin de la “plus grande réforme de l’histoire”.

Écrire pour Les temps Mercredi, Warburton a parlé à la suite de la défaite embarrassante 13-12 du Pays de Galles contre la Géorgie à Cardiff – une première défaite contre Los Lelos.

Cette défaite signifiait que le Pays de Galles avait subi des défaites à domicile contre l’Italie et la Géorgie la même année, tout en ayant également perdu contre l’Irlande, l’Angleterre, la France, l’Afrique du Sud (deux fois) et la Nouvelle-Zélande en 2022.

En effet, leurs seules victoires sont survenues contre l’Écosse, l’Argentine et une Afrique du Sud très différente lors de la deuxième de leur série de trois tests de juillet, en direct sur Sports du ciel.

La mauvaise année sous l’entraîneur-chef Wayne Pivac, qui les a vus terminer cinquième des Six Nations, survient également après une saison 2020 qui les a vus perdre sept des 10 tests, battant seulement l’Italie (deux fois) et la Géorgie, terminant cinquième des Six Nations comme bien.

“Le jeu au Pays de Galles a besoin de la plus grande réforme de son histoire s’il ne doit pas y avoir de répétitions de la défaite inacceptable contre la Géorgie samedi dernier”, a déclaré Warburton.

Le Pays de Galles a perdu à domicile contre l’Italie et la Géorgie à Cardiff en 2022

“Cette situation se prépare depuis un certain temps sur et en dehors du terrain. Le système ne fonctionne tout simplement pas. Tout doit être nettoyé et un nouveau départ doit être pris. Malheureusement, je sais que cela n’arrivera pas. Je sais que je diront ces choses et nous serons dans la même situation dans 12 mois.

“Je veux vraiment le meilleur pour le rugby gallois. Je suis un garçon de Cardiff, mais si les Scarlets finissaient par gagner la Coupe d’Europe, je serais aux anges. Ce serait incroyable pour le rugby gallois. Je veux que tout le monde au Pays de Galles réussisse.

“Je ne laisserais jamais aucun préjugé envers Cardiff entraver ma prise de décision et c’est malheureusement l’un des problèmes du rugby gallois : il y a trop d’esprit de clocher.

“Et le jeu amateur a encore beaucoup trop à dire. Sur les 12 administrateurs du conseil d’administration de la Welsh Rugby Union, il y a huit membres de la communauté. C’est comme avoir huit personnes au conseil d’administration d’une entreprise qui contribuent à une seule partie du C’est juste beaucoup trop.

Warburton a remporté deux titres des Six Nations avec le Pays de Galles en 2012 et 2013

“Il devrait y avoir un membre de la communauté dans ce conseil. Le jeu communautaire est extrêmement important, bien sûr, et la plupart des personnes impliquées sont bien intentionnées, mais il ne devrait pas y avoir huit représentants au conseil d’administration d’une entreprise avec un chiffre d’affaires de 100 millions de livres sterling. C’est farfelu.

“C’est une structure de gouvernance qui est bloquée à l’âge de pierre. À moins que cela ne change, très peu de choses changeront.”

“C’est un tel gâchis … Je crains vraiment pour le Pays de Galles au cours des cinq prochaines années”

En plus des problèmes de gouvernance, Warburton a souligné comment les parcours des joueurs, les conflits de financement entre les quatre régions – Cardiff, Dragons, Ospreys, Scarlets – et la WRU, et le manque de profondeur de jeu au niveau senior laissent également présager un avenir sombre.

Seulement deux fois dans l’ère professionnelle (1995, 2010) le Pays de Galles a eu le pire pourcentage de victoires que cette année

Il a ajouté: “C’est un tel gâchis. Il y a peu de confiance de part et d’autre. Je ne pense pas que le WRU fasse confiance aux régions avec leur argent et ensuite les régions ne veulent pas appartenir au WRU parce que leur gouvernance est tellement démodé et ils ne font pas confiance à leurs décisions.

L’entraîneur du Pays de Galles Wayne Pivac est sous pression après une série de seulement trois victoires en 11 matchs en 2022

“Je crains vraiment pour le Pays de Galles au cours des cinq prochaines années. Ils n’auront tout simplement pas le bassin de joueurs pour concourir, surtout une fois que le noyau de joueurs expérimentés prendra sa retraite.”

Warburton dit qu’il “craint pour le Pays de Galles au cours des cinq prochaines années”

Appelle à “un examen brutalement honnête”

S’exprimant en tant qu’expert sur Amazon Premier après la défaite du pays de Galles face à la Géorgie, Warburton a réfléchi aux “problèmes sous-jacents” et s’est demandé “pourquoi les joueurs ne sont-ils pas motivés et désespérés?”

Le joueur de 34 ans, qui a remporté 74 sélections pour le Pays de Galles entre 2009 et 2017 avant de prendre sa retraite blessé, dit qu’un changement radical doit se produire et qu’il doit commencer par un examen immédiat.

Warburton était entraîneur avec le Pays de Galles sous Pivac entre novembre 2019 et octobre 2020, avant de se retirer

“Il doit y avoir un examen très honnête maintenant. Si j’étais responsable au WRU – et croyez-moi, je ne cherche pas un emploi – je ferais le tour pour parler à tout le monde dans la configuration du Pays de Galles et au régions », a-t-il dit.

“Je dirais : ‘Anonymement, s’il te plaît, dis-moi tout ce qui est bon et mauvais.’ Il faut être brutal à tous les niveaux pour trouver les réponses.”

L’ancienne ligne arrière a été capitaine des Lions britanniques et irlandais lors de deux tournées : Australie 2013, Nouvelle-Zélande 2017.

Sky Sports a contacté la Welsh Rugby Union (WRU) pour obtenir des commentaires concernant les affirmations et les déclarations de Warburton