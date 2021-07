Sam Warburton choisit son Lions XV pour affronter l’Afrique du Sud lors du premier test | Nouvelles du rugby à XV

Sam Warburton a été capitaine des Lions lors de deux tournées

Les Lions ont joué leur dernier match d’échauffement avant le début de la série Test contre le champion du monde Springboks le week-end prochain.

Après la défaite de mercredi face à une équipe sud-africaine lourde de Springbok, les Lions ont rebondi avec une solide victoire de 49-3 sur les Stormers.

Beaucoup de joueurs ont levé la main pour la sélection et les entraîneurs des Lions auront une décision difficile à prendre pour voir qui fera le XV de départ face à l’Afrique du Sud.

Le double capitaine des Lions, Sam Warburton, donne son point de vue sur qui devrait commencer pour les Lions au Cap samedi prochain.

Le pack

Les attaquants des Lions de Sam Warburton

« Mako Vunipola commence en tête-à-tête, c’est le tête-à-tête le plus industrieux que nous ayons. Il a un physique énorme et d’excellentes aptitudes au maniement du ballon pour permettre aux Lions de jouer large. Il a une grande expérience et il est bon en défense. »

« Luke Cowan Dickie, c’est encore une fois le talonneur le plus physique que nous ayons. Il contribue brillamment sur coup de pied arrêté et dans la défaite. Tadhg Furlong est en tête-à-tête pour moi – je pense qu’il est la tête serrée de tout le monde.

« Maro Itoje a été formidable et je pense qu’Alun Wyn Jones revient directement capitaine de l’équipe – je pense que c’est ce que Warren Gatland voudra.

« J’avais à l’origine Hamish Watson et Tom Curry, mais Tadhg Beirne m’a prouvé qu’il devrait en jouer six. Il contribue tellement à l’alignement, au large canal et à son jeu de déchargement ainsi qu’à la panne.

5:01 Faits saillants alors que les Lions britanniques et irlandais affrontaient les Stormers lors de leur dernier échauffement de la tournée en Afrique du Sud Faits saillants alors que les Lions britanniques et irlandais affrontaient les Stormers lors de leur dernier échauffement de la tournée en Afrique du Sud

« Taulupe Faletau est tout simplement phénoménal dans les canaux de 50 m quand il obtient de l’espace et son expérience à la base de la mêlée sera cruciale. Curry est le n ° 7 le plus physique que nous ayons et a été brillant. Je pense que Watson sera phénoménal en dehors du banc – il sera exactement l’énergie dont les Lions auront besoin.

« Je pense que c’est une meute qui peut physiquement dominer SA. »

Les dos

Les Lions de Sam Warburton soutiennent

« Dans le dos, Conor Murray et Dan Biggar ont probablement joué le plus ensemble. Le jeu de coups de pied de Murray a été bon – je pense que mercredi [Against South Africa ‘A’] il y avait un coup de pied qui n’était pas idéal.

« Avec Bundee Aki, vous devez avoir un slammer et un banger au centre quelque part. Je ne pense pas que Robbie Henshaw en ait fait assez samedi.

« J’ai travaillé à l’envers avec mes centres parce que j’ai Josh Adams, Liam Williams et Anthony Watson à l’arrière. Si un Stuart Hogg était là, alors peut-être aller avec Chris Harris au centre. Mais vous avez besoin de créativité au centre. Étant donné que les Lions peuvent avoir une division 6-2 sur le banc [six forward and two backs], la créativité d’Elliot Daly signifie qu’il pourrait également couvrir les trois derniers.

« S’il joue à 13 ans, ce sera son quatrième départ là-bas donc je pense qu’il sera capable de s’en sortir là-bas.

« Watson et Williams sont les trois meilleurs joueurs que nous ayons dans les airs, ce sont des mains sûres sous les coups de pied de la boîte qui viendront des Springboks. Watson et Adams sont des finisseurs mortels et sont très physiques dans la panne et en défense. »