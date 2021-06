Sam Tomkins : Catalans Dragons et arrière latéral sur des relations solides avec Shaun Wane et Steve McNamara | Nouvelles de la ligue de rugby

Sam Tomkins était fier d’être nommé capitaine de l’Angleterre par Shaun Wane

Compte tenu de leur relation de longue date, il n’est peut-être pas surprenant que Sam Tomkins soit l’homme chargé de diriger l’Angleterre pour le premier match de Shaun Wane en tant qu’entraîneur-chef.

La paire s’est d’abord croisée lorsque Tomkins était un adolescent talentueux qui se frayait un chemin dans le système de jeunes de Wigan Warriors où Wane était entraîneur, puis a travaillé sous lui au niveau senior pendant les deux sorts de l’arrière latéral avec les Cherry et les Blancs qui ont donné Super Succès en Ligue et Challenge Cup.

Une défaite 26-24 contre le Combined Nations All Stars vendredi dernier n’était évidemment pas le résultat que l’on voulait non plus pour lancer la nouvelle ère de l’équipe nationale, mais Tomkins était toujours fier d’être capitaine de l’Angleterre et est ravi de travailler avec Wane en tant qu’équipe. se prépare pour la prochaine Coupe du monde de rugby à XV.

« Ce fut un immense honneur », a déclaré Tomkins Sports aériens. « Avec le recul, c’est une période de fierté pour ma famille avec mes parents qui peuvent être là pour me voir mener l’équipe nationale

« J’ai eu la chance d’avoir eu beaucoup de bons moments au cours de ma carrière et d’être nommé capitaine de l’Angleterre est juste là-bas.

« Je connais Shaun depuis longtemps et il m’entraînait quand j’avais 15 ans. Nous avons une excellente relation ; nous avons très bien travaillé ensemble dans le passé à Wigan et j’espère que cela pourra continuer au niveau Test. »

Le fait que Tomkins ait évité la concurrence de Jake Connor du Hull FC et de Niall Evalds des Castleford Tigers pour être considéré comme le principal candidat au poste de n ° 1 de l’Angleterre à l’heure actuelle témoigne de la forme dans laquelle il a récemment été pour le club Catalans Dragons.

Le joueur de 32 ans a été l’un des joueurs clés des représentants français de la Super League alors qu’ils se sont hissés au sommet du classement avec neuf victoires lors de leurs 10 premiers matches en 2021, s’appuyant sur la demi-finale des barrages de l’année dernière. .

La montée des Dragons d’une bataille de relégation il y a quatre ans pour devenir vainqueurs de la Challenge Cup et prétendants au titre de la Super League est en grande partie grâce au travail de l’entraîneur-chef Steve McNamara, un autre homme avec lequel Tomkins a forgé une relation de travail étroite avec le l’ancien patron de l’Angleterre.

« Nous avons toujours eu une bonne relation », a déclaré Tomkins. « Quand j’ai déménagé en Nouvelle-Zélande, nous sommes restés en contact et avons parlé un peu, puis quand je suis revenu en Angleterre, il était aux Sydney Roosters, puis aux New Zealand Warriors lui-même, nous sommes restés en contact.

« Il y a toujours eu beaucoup de confiance entre nous et quand je suis allé chez les Catalans, avoir de l’expérience avec l’entraîneur facilite un peu les choses. Il a été brillant pour moi.

Sam Tomkins et Steve McNamara ont travaillé en étroite collaboration pour l’Angleterre et le font à nouveau chez les Catalans

« Je suis très bien placé chez les Catalans. C’est un très bon club, un club que j’ai appris à aimer au cours des deux ou trois dernières années et dans lequel je veux vraiment rester.

« Steve a un travail difficile là-bas en mélangeant différentes langues et cultures. C’est parfois un exercice d’équilibre et je pense que Steve réussit en ce moment. »

Alors que Tomkins observera l’ancien club de Wigan en action contre les Warrington Wolves mercredi soir en tant qu’expert invité pour la couverture par Sky Sports de l’affrontement au DW Stadium, il se concentrera également sur la nuit suivante.

Cela verra les Catalans viser à rester en tête du peloton de chasse en Super League lorsqu’ils affronteront les Huddersfield Giants au stade John Smith et tenteront de remporter six victoires consécutives.

« Ce qui compte pour nous chez les Dragons, c’est la régularité, a dit Tomkins. « Nous voulons être une équipe cohérente et depuis le début de l’année, je pense que nous l’avons été.

« Nous savons qu’il y a un long chemin à parcourir avant la fin de l’année, mais nous voulons rester dans le mix, nous voulons le mélanger avec les meilleurs clubs et nous voulons gagner de l’argenterie. »

Les Catalans ont également bénéficié d’un afflux de joueurs français prometteurs cette année également, Tomkins étant impressionné par la façon dont Arthur Mourgue et Mathieu Laguerre ont saisi les opportunités qui leur ont été offertes en Super League.

Savoir qu’il pourrait affronter certains de ses coéquipiers en phase de groupes de la Coupe du monde de cette année lorsque l’Angleterre affrontera la France à Bolton ajoute déjà un peu plus de piquant à ce match.

« Cela ajoute un peu plus à cela », a déclaré Tomkins. « Ce n’est pas seulement un match de Coupe du monde avec des points en jeu, mais aussi le droit de se vanter pour l’année prochaine, nous allons donc nous assurer de bien jouer contre la France. »