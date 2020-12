Sam Thompson a été repéré sur l’application de rencontres de célébrités Raya cette semaine – malgré une réconciliation très médiatisée avec sa petite amie Zara McDermott.

Le beau gosse de Made In Chelsea, âgé de 28 ans, garderait ses options ouvertes après s’être retrouvé avec la star de Love Island, Zara, 23 ans, le mois dernier.

Le couple aimé a subi une scission très publique en septembre au milieu d’allégations que Zara avait trompé Sam avec un autre homme.

Mais maintenant que la paire attrayante est de retour, les fans peuvent être stupéfaits de lire des rapports selon lesquels Sam a été espionné sur une application de rencontres – en utilisant des photos que Zara a prises de lui lors d’un voyage à New York au début de l’année.









Un ami proche de Sam a déclaré au Sun que Sam souhaitait garder ses options ouvertes – suggérant qu’il pourrait y avoir un niveau de confiance fragile entre les deux depuis la réconciliation en novembre.

L’ami affirme: «La balle est bel et bien dans le camp de Sam après que Zara l’ait supplié de lui pardonner.

«Il a l’impression de pouvoir l’utiliser à son avantage et est susceptible d’avoir un peu de flirt avec d’autres femmes.







(Image: Sam Thompson / Instagram)



«Mais il est très peu probable que ce soit quelque chose de plus que cela, car il a pardonné à Zara et se sent maintenant engagé envers elle malgré ce qu’elle a fait.

La révélation de Sam sur une application de rencontre est en contradiction avec les publications très appréciées des médias sociaux de la paire.

La semaine dernière, Sam a partagé une photo de lui-même étreint par Zara via Instagram avec la légende: «Je t’aime, et quand je suis avec toi, j’ai l’impression d’être sur un nimbus 2000 … c’est tout ce dont j’ai besoin connaître. »

Alors que Zara a récemment jailli de Sam: « Tu es ma lune et toutes mes étoiles. »







(Image: Instagram)



Le mois dernier, Zara a reconquis Sam après avoir passé des semaines à s’excuser et à faire des commentaires publics de remords, de regret et d’ambition de se réunir.

Des panneaux indiquaient que leur paire avait corrigé les choses début novembre lorsque Sam a de nouveau suivi Zara sur Instagram.

Alors que Zara a confirmé la nouvelle elle-même deux semaines plus tard, lorsqu’elle a partagé une photo d’elle-même avec Sam avec une déclaration jaillissante sur leur amour.