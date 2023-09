Sam Thompson révèle la « partie terrifiante » de sa petite amie Zara McDermott dansant avec le « beau » pro Graziano

L’ANCIENNE star de Made in Chelsea, Sam Thompson, a partagé sa peur pour sa petite amie Zara McDermott dansant avec Graziano Di Prima sur Strictly.

Le joueur de 31 ans a expliqué ce qu’il ressentait vraiment à l’égard du partenaire professionnel de sa petite amie en faisant part de ses inquiétudes dans son émission Hits Radio.

Sam Thompson a révélé sa pensée la plus « terrifiante » sur Graziano Di Prima

La petite amie de la star de Hits Radio est en couple avec la star de Strictly

Sam a admis qu’il était « terrifié » par le « beau » look de Graziano et par le fait que la star est plus grande et plus jeune que lui.

Discutant sur les ondes, la star de télé-réalité a déclaré : « Quel bel homme aussi… gros muscles, environ 6 pieds 4 pouces, branlés et un an de moins que moi aussi, ce qui est terrifiant. »

Il a également révélé qu’il était au courant du partenariat depuis un certain temps et que lui et Zara avaient commencé à accueillir Graziano dans leur propre vie.

Sam a ajouté: « Il est venu dîner avec sa charmante et belle épouse il n’y a pas longtemps – nous lui avons fait spag bol – et nous avons découvert beaucoup de choses sur lui.

« Il a grandi en Sicile, il foulait les raisins – je crois que c’est comme ça qu’on appelle ça !

« Il a donné un toit à ses parents quand il a commencé à danser, il a une histoire des plus étonnantes, c’est l’homme le plus charmant. »

Mais la star de la radio a ajouté qu’il y avait un détail qu’il avait du mal à oublier.

Sam a avoué qu’il pensait que le danseur italien ressemblait à une version moins « hagarde » de son meilleur ami, TOWIE lothario Pete Wicks.

Il a déclaré : « Ce qui m’a vraiment frappé, toutes ces conversations que nous avons eues, et c’étaient des discussions assez profondes, mais ce qui m’a vraiment frappé tout au long du dîner, c’est… il ressemble à Pete Wicks !

« Il ressemble à mon compagnon Pete, juste un peu plus beau, un peu moins hagard pour être honnête! »

Zara est la première star de Love Island à se rendre à la salle de bal Strictly Come Dancing.

Lors de l’émission de lancement du concours de la BBC, elle a avoué regarder l’émission depuis qu’elle était enfant et a révélé que ses « rêves étaient devenus réalité » de devenir désormais candidate.



Sam et Zara ont été plus aimés que jamais ces derniers temps

Zara est la première Love Islander dans la salle de bal

