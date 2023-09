Sam Thompson, le petit ami de la star stricte Zara McDermott, révèle ses projets de bébé avant le premier spectacle en direct

Sam Thompson, le petit ami de Zara McDermott de STRICTLY Come Dancing, dit qu’il est prêt à fonder une famille.

L’ancienne star de Made in Chelsea dit que sa sœur Louise l’a fait rêver après qu’elle soit devenue maman en 2021.

Sam, 31 ans, dit qu’il aimerait avoir au moins trois ou quatre enfants avec Zara – qui danse actuellement à fond sur Strictly.

«Quand j’aurai 40 ans, j’espère vraiment avoir une famille. Je veux le mariage et les enfants », a déclaré Sam au Mirror.

« J’en veux probablement trois ou quatre. Mais c’est Zara qui commande, elle me le dira probablement !

«Je regarde mon petit neveu Leo, ce n’est plus un bébé – il a deux ans et demi, mais c’est la chose la plus mignonne au monde. Si je pouvais avoir un enfant comme lui, j’en aurais dix !

Sam a récemment parlé de ce qu’il ressentait à l’idée que Zara danse avec Graziano Di Prima sur Strictly.

Discutant sur son émission Hits Radio, la star de télé-réalité a déclaré : « Quel bel homme aussi… de gros muscles, environ 6 pieds 4 pouces, branlés et un an de moins que moi aussi, ce qui est terrifiant. »

Il a également révélé qu’il était au courant du partenariat depuis un certain temps et que lui et Zara avaient commencé à accueillir Graziano dans leur propre vie.

Sam a ajouté: « Il est venu dîner avec sa charmante et belle épouse il n’y a pas longtemps – nous lui avons fait spag bol – et nous avons découvert beaucoup de choses sur lui.

« Il a grandi en Sicile, il foulait les raisins – je crois que c’est comme ça qu’on appelle ça !

« Il a donné un toit à ses parents quand il a commencé à danser, il a une histoire des plus étonnantes, c’est l’homme le plus charmant. »

Zara est la première star de Love Island à se rendre à la salle de bal Strictly Come Dancing.

Lors de l’émission de lancement du concours de la BBC, elle a avoué regarder l’émission depuis qu’elle était enfant et a révélé que ses « rêves étaient devenus réalité » de devenir désormais candidate.