Sam Thompson félicite sa petite amie Zara McDermott pour avoir repéré le TDAH alors qu’il s’ouvre sur la lutte pour la santé mentale

SAM Thompson a félicité sa petite amie Zara McDermott pour l’avoir aidé à repérer les signes de son TDAH non diagnostiqué.

La star de télé-réalité, 30 ans, suivra Zara dans la réalisation de films factuels et montrera un côté plus sérieux pour un nouveau documentaire de Channel 4 explorant le TDAH.

Getty

Sam Thompson a parlé de son TDAH avant son documentaire sur Channel 4[/caption] Instagram

La star du MIC a félicité sa petite amie Zara McDermott pour avoir repéré des signes de son TDAH[/caption]

Sam Thompson : est-ce le TDAH ? le montrera alors qu’il subit des tests après des années de signes de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

La star de Made In Chelsea a déclaré que certains des signes l’incluaient « luttant pour payer ses factures », « répondant aux SMS » et étant un « plaire aux gens ».

Sam s’est ouvert sur les symptômes et les problèmes de comportement qui l’ont affecté depuis son enfance.

S’adressant exclusivement à The Sun, il a déclaré: «C’était vraiment difficile de traiter les choses à l’école – c’était vraiment plus facile de dire quand vous êtes à l’école parce que vos bulletins sont« besoin de se concentrer davantage »ou« doit appliquer lui-même plus’ et je suis, j’essaie.

« Je suis oublieux, je manque vraiment de concentration – par exemple, si je parle à quelqu’un, cela pourrait être un ami, une petite amie, une famille, j’ai vraiment du mal à me concentrer sur ce qu’ils disent.

«Je me sens vraiment égoïste et égocentrique.

« Si quelque chose tombe là-bas et que je regarde là-bas et qu’il semble que vous n’êtes pas présent dans la pièce.

« Zara le remarquait tout le temps et disait ‘tu n’écoutes pas, n’est-ce pas?’

Parlant de la façon dont son TDAH non diagnostiqué a affecté sa relation avec Zara, Sam a déclaré: «Elle est incroyable, si je n’avais pas Zara, je dirais que cela affecterait davantage, mais elle est tellement détendue et m’aime juste pour moi.

« Je me réveille tous les matins et je me dis que ça ne peut sûrement pas être réel. »

Le film d’une heure, qui sera diffusé sur E4 lundi, comprend des journaux vidéo auto-tournés pour montrer ce que les fabricants disent être un « côté brut de Sam ».

« C’était comme une conversation de six heures avec une thérapeute, elle était incroyable », a déclaré Sam à propos du processus d’évaluation du TDAH aux ARIAS Awards à Londres, où il a côtoyé l’élite de la radio britannique.

« Pour moi, il ne s’agissait pas de médicaments, il s’agissait plutôt d’être conscient de soi.

«J’ai des jouets agités, j’ai des petites horloges que j’ai dans mon bureau, j’ai des feuilles de temps que j’écris. Mais une grande partie consiste simplement à en être conscient.

Sam a admis qu’il avait souvent du mal à « payer ses factures » et s’est décrit comme un « plaire aux gens », mais a déclaré que le processus l’avait aidé à devenir plus « conscient de lui-même ».

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait appris sur lui-même, il a répondu: «Je pensais que j’avais des couches, je pensais que j’étais un oignon f ******, je n’ai pas de couches du tout. Mon thérapeute m’a regardé et m’a dit que je connaissais exactement le type de personne que vous êtes.

« La sur-promesse classique, la sous-livraison, le plaisir des gens, je surréserve quand je sais que je ne peux pas le faire, j’ai du mal à répondre aux messages, j’ai du mal à payer les factures – c’est tellement ennuyeux. »

Le joker de la télé-réalité a déclaré qu’il avait de la chance de vivre à une époque où les gens sont plus ouverts à apprendre sur eux-mêmes.

« C’était quelque chose que je ne m’attendais pas vraiment à faire, je ne suis pas vraiment un gars sérieux mais le moment ne pouvait pas être meilleur car c’était quelque chose auquel je pensais depuis si longtemps », a déclaré Sam.

« J’ai eu des tas de gens qui m’ont dit que j’avais le TDAH pendant des années et des années, mais je ne m’en suis jamais vraiment soucié et puis en vieillissant, la vie s’est déroulée un peu plus et j’ai l’impression que je voulais vraiment aller au fond de qui je était vraiment.

« Je veux être papa et je veux m’occuper des enfants et ne pas pouvoir m’occuper de moi-même – donc c’est arrivé à un moment parfait.

«Nous avons la chance de vivre à une époque où nous sommes plus émotifs – nous regardons beaucoup plus à l’intérieur et je pense que nous pouvons être plus conscients de nous-mêmes et que les gens en découvrent beaucoup plus sur eux-mêmes.

« Je ne pense pas que je ferai quelque chose d’aussi sérieux à l’avenir, mais c’était la seule chose que je pensais vraiment vouloir faire. »

Sam a ensuite félicité Zara pour son soutien et a déclaré qu’il poserait la question à l’avenir.

« J’ai 30 ans et elle en a 26, elle est jeune et elle tue en ce moment et elle se débrouille si bien et se trouve vraiment et ce qu’elle veut faire.

« Je veux passer le reste de ma vie avec elle, nous avons le reste de nos vies pour faire le mariage, les fiançailles si elle m’accepte.

« F *** ouais, je vais l’épouser », a-t-il ri.

Getty

Instagram