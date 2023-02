Sam Thompson de Love Island explorera s’il souffre d’un problème de santé chronique dans un documentaire percutant de Channel 4

AVANT de devenir le nouveau co-animateur de Love Island’s Aftersun, Sam Thompson était connu pour ses partages excessifs sur Made In Chelsea et pour ses farces sur les réseaux sociaux.

Mais le joker de la télé-réalité est de suivre sa petite amie Zara McDermott dans la réalisation de films factuels et de montrer un côté plus sérieux pour un nouveau documentaire de Channel 4 explorant le TDAH.

Sam Thompson doit explorer s’il a le TDAH dans un documentaire percutant de Channel 4[/caption]

Ayant d’abord trouvé la gloire sur Love Island, Zara est maintenant un acteur majeur pour BBC Three avec plusieurs documentaires à son nom.

Avoir 30 ans l’été dernier a incité Sam à faire le pas lui-même.

Sam Thompson : est-ce le TDAH ? le suivra alors qu’il subit des tests après des années de signes de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

Sam m’a dit : « En tant que personne qui a travaillé à la télévision pendant près d’une décennie, j’ai partagé certains de mes moments les plus personnels avec le monde.

«Mais rien ne s’est approché de cela.

“Ce documentaire est le plus vulnérable que j’ai ressenti devant la caméra, car je voulais être totalement ouvert sur la façon dont je réagis aux personnes dans des situations, et si celles-ci pourraient être liées au TDAH.

“Cela a été une expérience incroyable et parfois effrayante, mais en explorant ce qui se passe dans ma tête, j’espère que les gens pourront voir que nous devrions être plus compréhensifs avant de juger les autres.”

Le film d’une heure, qui sera diffusé sur E4 plus tard cette année, comprend des journaux vidéo auto-tournés pour montrer ce que les fabricants disent être un “côté brut de Sam”.

Un initié de la production a ajouté: “Sam est chaleureux, engageant et curieux et jamais plus qu’ici lorsqu’il essaie d’approfondir quelque chose de si proche de chez lui.

«Il voulait en savoir plus sur le TDAH et le diagnostic tardif, comment cette neurodivergence se présente chez différentes personnes et si elle pouvait affecter des relations comme la sienne et celle de Zara – et comment les médicaments pourraient fonctionner.

“Et sa préoccupation lancinante était que s’il souffrait de TDAH, y avait-il une chance que les médicaments puissent changer la créativité autour de laquelle il a construit sa carrière?”

Pendant le film, Sam rencontre des personnes qui ont été diagnostiquées plus tard dans leur vie pour découvrir comment elles gèrent leur propre TDAH.

Les téléspectateurs découvriront si Sam souffre du trouble lorsque le documentaire sera diffusé plus tard cette année.

Il a ajouté: “Je veux encourager les gens à en savoir plus sur eux-mêmes et à être fiers de tout ce qui les rend uniques.”

Bonne chance à toi Sam.

MARK LAD EST BÊTE EN CLASSE

GONE sont les jours où avoir 60 ans signifiait que vous étiez au-dessus de la colline – mais le brainbox de The Chase Mark Labbett a déjà commencé à planifier sa retraite.

Et il semble que le haut de la liste pour la star de 57 ans, alias The Beast, assure la pérennité de son héritage – en préparant son fils à le suivre dans le quiz d’ITV.

Parlant fièrement de Lawrence, quatre ans, Mark m’a dit : « C’est une citation directe de ses professeurs : ‘Il est exceptionnellement intelligent.’

« Je le forme déjà pour qu’il me succède à ma retraite.

“Il peut être la Mini Bête, même s’il sera plus grand que moi.

“C’est un garçon brillant et il a une bonne mémoire, et le plus important, c’est qu’il est heureux.”

Mais Mark a ajouté : « Je pense que je prendrai ma retraite dans un an. . . ou 20 ans.

“Il leur faudra 20 ans pour trouver quelqu’un de meilleur que moi.”

Mini Beast pourrait être prêt à gronder d’ici là.

Bizbit La cinquième et dernière série de STRANGER Things ne devrait pas commencer avant 2025. Le tournage de l’émission de science-fiction Netflix reprendra bientôt. Mais Finn Wolfhard, qui joue Mike Wheeler, a déclaré : « Au moment où il sortira, j’aurai 22 ans, je pense. “Et j’ai commencé à travailler sur la série quand j’avais 12 ans. C’est fou.”

HINCH TV UNE COUPE PROPRE ‘NON’

MME HINCH a rejeté une offre pour sa propre émission de télé-réalité, affirmant qu’elle ne voulait pas inviter de caméras chez elle dans la campagne d’Essex.

L’influenceuse du nettoyage – de son vrai nom Sophie Hinchliffe – partage régulièrement des mises à jour sur sa vie avec ses 4,6 millions d’abonnés Instagram.

Mais dans la perspective de sa propre émission, elle a déclaré à Radio 2 : « J’ai refusé.

« Savez-vous ce que c’est, je pense que je finirais par jurer alors que je ne devrais pas jurer.

“J’aimerais que les gens le regardent, mais parce que je fais mon Instagram, j’ai l’impression que c’est une réalité de toute façon.

«Parfois, vous pensez, des caméras dans la maison. . . C’est comme mon petit espace sûr.

Bizbit La vie de PAUL McCARTNEY après la rupture des Beatles sera explorée dans un nouveau documentaire intitulé Man On The Run. Le film, qui n’a pas encore de chaîne ni de date de sortie, s’appuiera sur “un accès sans précédent à des archives inédites des vidéos et photos personnelles de Paul et Linda, ainsi que de nouvelles interviews”.

APPEL KAY POUR LES FANS

PETER KAY aide à faire un nouveau documentaire télévisé sur lui-même – et le comique veut que ses fans s’impliquent.

On ne sait pas pour quelle chaîne la spéciale est créée, mais la société de production a déjà travaillé sur des émissions sur Tina Turner, Nirvana et le comédien Bobby Ball.

Peter Kay aide à faire un nouveau documentaire télévisé sur lui-même – et le comique veut que ses fans s’impliquent[/caption]

Un message publié sur la page Facebook officielle de Peter disait : “Avez-vous une histoire sur la façon dont la comédie de Peter a joué un rôle si important dans votre vie ?”

L’humoriste en est maintenant à sa première tournée en 11 ans.

En 2019, il a appelé Channel 5 pour avoir réalisé un documentaire «incroyablement trompeur» à son sujet.

Maintenant, Peter aura la chance d’avoir son mot à dire.