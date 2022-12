Sam Taviani, ancien de Downers Grove North, remporte le deuxième titre national avec North Central – Shaw Local

La star du football du North Central College, Sam Taviani, a été déchirée.

L’ancien de Downers Grove North a obtenu un diplôme en comptabilité en mai et avait un emploi en vue. Mais il lui restait également un an d’éligibilité et des affaires inachevées.

Taviani a vu l’action dans des équipes spéciales de la première équipe de championnat national de la division III de la NCAA de North Central en 2019. Il était un secondeur partant de l’équipe de 2021, qui est allé 13-1 et a été mis en déroute 57-24 par Mary Hardin-Baylor dans le Stagg Bowl, qui sert de match pour le titre national.

“Ce match m’a en quelque sorte laissé un mauvais goût dans la bouche”, a déclaré Taviani. « C’est vraiment la principale raison pour laquelle je suis revenu cette année.

“J’hésitais à revenir, mais je me suis dit que je pouvais aussi bien revenir et gagner une autre bague pendant que j’y suis. Je voulais juste sortir champion.

Taviani l’a fait. Le vétéran de cinquième année de 6 pieds 1 pouce et 208 livres a débuté les 15 matchs et a été l’un des meneurs d’une défensive qui n’a accordé que 6,7 points par match.

Taviani a couronné sa carrière en réalisant neuf plaqués, un sommet d’équipe, dont huit solos, alors que les Cardinals (15-0) ont battu Mount Union, invaincu auparavant, 28-21 dans le Stagg Bowl le 17 décembre au Navy-Marine Corps Memorial Stadium à Annapolis, Maryland.

C’était un accomplissement que Taviani n’avait pas prévu lorsqu’il s’est inscrit à North Central en 2018.

“Je ne savais pas que nous arriverions à trois Stagg Bowls”, a déclaré Taviani. « C’est fou, incroyable.

«Je savais que nous allions être vraiment bons, cependant, parce que je viens de voir quelque chose. Le personnel d’entraîneurs, les gens là-bas, c’était juste différent et je savais qu’il y avait quelque chose de spécial là-bas juste à quel point tout le monde travaillait là-bas.

L’entraîneur-chef de North Central, Brad Spencer, a dit des choses similaires à propos de Taviani.

“Sam est spécial”, a déclaré Spencer. «Je l’ai recruté à Downers Grove. C’est un chouette enfant. Son père [Greg] est un gars génial.

Les Cardinals ont affiché un record de 52-4 au cours de la carrière de Taviani (sa saison junior en 2020 a été annulée en raison de la pandémie). Taviani a disputé tous les matchs sauf six, élargissant régulièrement son rôle au fil des saisons.

Alors qu’il était fou de joie de faire partie du championnat 2019, Taviani s’est plus amusé cette fois.

“Cette année et le match de l’an dernier, même si nous avons perdu, j’ai joué un rôle beaucoup plus important, ce qui a rendu la victoire encore meilleure”, a déclaré Taviani. “C’était juste un sentiment beaucoup plus surréaliste.”

Sam Taviani (14 ans) de North Central joue lors de la victoire du Stagg Bowl contre Mount Union pour le championnat national de division III le 16 décembre 2022. (Photo fournie par Steve Woltmann)

Taviani a remporté les honneurs All-CCIW de la deuxième équipe au cours de chacune des deux dernières saisons, terminant à chaque fois deuxième des Cardinals. Il a récolté 64 plaqués, dont 6,5 pour perte, un sac et une interception.

Il était encore meilleur cet automne, terminant avec 80 plaqués, dont 13 pour perte, quatre sacs et deux interceptions alors qu’il jouait le secondeur nickel, qu’il a décrit comme un hybride entre la sécurité et le secondeur.

“Certains jeux, je précipite le quart-arrière et d’autres jeux, je garde un receveur”, a déclaré Taviani. “Je suis à peu près partout.”

C’était quelque chose que personne n’avait prédit quand Taviani était un étudiant de première année.

“Il est arrivé en tant que cornerback et a explosé dans la salle de musculation, a pris 25 livres et est finalement devenu un secondeur extérieur pour nous”, a déclaré Spencer. “La position qu’il occupe est vraiment la position la plus cruciale de notre défense.

«Il nous permet de jouer beaucoup de couvertures différentes. Il peut jouer dans l’espace sur un receveur, il peut se déplacer dans la surface et être un secondeur supplémentaire.

Taviani a fait tout cela régulièrement, jamais avec autant d’effet que lors de la victoire 49-14 de North Central en demi-finale contre Mary Hardin-Baylor le 10 décembre à Naperville. Il a réussi six plaqués, deux sacs et une interception.

“C’était probablement le meilleur match de ma carrière”, a déclaré Taviani. “Je pense honnêtement que c’était à cause du match de l’an dernier. Ils nous ont battus l’année dernière et je ne voulais pas perdre à nouveau contre eux. C’était un peu comme un jeu de vengeance.

Mount Union (14-1) avait la même dynamique en sa faveur dans le Stagg Bowl. Les Red Raiders avaient perdu contre North Central en demi-finale l’an dernier. Mais les Cardinals les ont tenus sans but jusqu’au quatrième quart pour établir un record de programme pour les victoires et terminer la première saison invaincue et sans égalité de l’histoire de l’école.

Taviani a crédité le personnel d’entraîneurs de North Central d’avoir amélioré les plans de match d’année en année. Cela l’a inspiré à aller mieux.

“J’ai fait de mon mieux pour être un leader cette année, j’ai essayé d’enseigner aux plus jeunes les manières du football du centre-nord”, a déclaré Taviani. «Je pense donc que mon niveau d’expérience et mon leadership cette année sont ce qui a conduit à une grande partie de mon succès.

« Pareil pour les autres gars de cinquième année qui sont revenus cette année. Nous en avions quelques-uns sur la ligne défensive, ce qui a également aidé. Le niveau d’expérience a conduit à beaucoup de succès.

Le succès de Taviani n’a pas conduit à beaucoup de distinctions personnelles, mais ses exploits ont été très appréciés par Spencer et ses assistants.

“Il est la clé de notre défense”, a déclaré Spencer. « Il nous a permis d’être la meilleure défensive au pays.

« Il est un peu comme le héros méconnu. Il joue son cul. Il obtient des résultats. Une grande partie de notre ligne D obtient beaucoup de reconnaissance, et à juste titre, mais Sammy est une belle histoire. Il est notre arme secrète.

Un qui ne peut plus être utilisé. Taviani commence une carrière d’un genre différent – ​​un poste de comptable chez Sikich LLP à Naperville – le 16 janvier.

“Je ne sais pas ce que mon père va faire”, a déclaré Taviani. « Il adore venir aux matchs. Il n’a raté aucun match cette année. Il l’aime autant que moi. »

Mais Taviani sait que peu de joueurs ont la chance de remporter un championnat national, et encore moins de terminer leur carrière avec un seul. Il est le premier diplômé de Downers North à faire l’un ou l’autre.

“J’ai eu une belle carrière à North Central”, a déclaré Taviani. “C’est vraiment une sensation géniale et une bonne façon de sortir.”