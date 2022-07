Sam Tarry du Labour rejoint une autre ligne de piquetage deux jours après le limogeage de Keir Starmer

Un ancien ministre des Transports de l’ombre a rejoint les grévistes sur une autre ligne de piquetage deux jours seulement après que Sir Keir Starmer l’ait limogé du banc avant du Labour.

Alors que des dizaines de milliers de travailleurs de BT et d’Openreach à travers le pays font grève pour un différend sur les salaires pour la première fois en 35 ans, Sam Tarry s’est adressé au rassemblement du Communication Workers Union (CWU) dans le centre de Londres, en disant: «C’est bon d’être de retour. ”

Dans ce qui semblait être un défi direct à Sir Keir, il a dit à la foule que “les choses changeaient” – disant qu’il était “temps de riposter” et de “récupérer notre parti”.

La position intransigeante du leader travailliste – et la décision de limoger M. Tarry mercredi – a exaspéré les syndicats et la gauche du parti, d’affilée qui ne devrait être plus nette tout au long de l’année que la liste des grévistes s’étend potentiellement pour inclure les enseignants, les médecins et sapeurs pompiers.

Le député travailliste Sam Tarry rejoint les membres du CWU à la BT Tower (Maighna Nanu / fil de sonorisation)

Sir Keir, qui a rejoint les lignes de piquetage en 2019 alors qu’il était secrétaire fantôme du Brexit, a insisté sur le fait qu’il “comprend les préoccupations” des travailleurs en grève, dont beaucoup sont confrontés à des niveaux d’inflation jamais vus depuis quatre décennies après des années de réductions de salaire en termes réels. .

Mais le leader travailliste a ordonné aux députés de première ligne de garder leurs distances alors que des dizaines de milliers de cheminots se mettent en grève ce mois-ci dans un conflit de longue haleine sur les salaires, les emplois et les conditions – arguant que «le parti travailliste dans l’opposition doit être le parti travailliste Parti au pouvoir ».

Cependant, après avoir limogé M. Tarry en tant que ministre fantôme des Transports cette semaine, Sir Keir a déclaré qu’il l’avait fait parce que le député avait “établi une politique sur le sabot”, une remarque censée se rapporter au député disant aux radiodiffuseurs de la ligne de piquetage du RMT que chaque travailleur devrait bénéficier d’une augmentation de salaire en ligne avec l’inflation.

“Sam Tarry a été limogé parce qu’il s’est inscrit à des programmes médiatiques sans autorisation, puis a élaboré une politique sur le sabot, et cela ne peut être toléré dans aucune organisation parce que nous avons une responsabilité collective”, a déclaré le chef du parti lors d’une visite. à Birmingham jeudi.

M. Tarry est en couple avec la chef adjointe du Parti travailliste, Angela Rayner (fil de sonorisation)

Mais l’ancien chancelier travailliste fantôme John McDonnell – qui a rejoint les grévistes de la tour BT aux côtés de M. Tarry vendredi – a contesté cette explication.

Il a souligné le fait que Rachel Reeves n’avait pas été limogée en tant que chancelière fantôme la semaine dernière après avoir semé une confusion généralisée sur la position du Labour sur la nationalisation avec une affirmation politique apparemment voyou.

Dans son allocution devant le personnel en grève de BT vendredi, M. Tarry a également critiqué les raisons de son licenciement.

“Nous avons besoin d’une direction travailliste prête à se lever et à ne pas détourner le regard lorsque les travailleurs de BT se rendent dans les banques alimentaires”, a déclaré M. Tarry.

“Soyons absolument clairs – ce n’est pas assez bien, ce n’est pas assez bien pour le parti travailliste de dire que nous ne pourrons probablement pas vous donner une augmentation de salaire en ligne avec l’inflation”, a-t-il ajouté. “Parce que cela signifie que le Parti travailliste s’est engagé à réduire les salaires des gens en termes réels et c’est totalement inacceptable.”

Il a ajouté : « Si je suis viré pour avoir dit ça en direct à la télé et pas censé [have] été sur cette ligne de piquetage, alors les gens doivent réfléchir sérieusement à ce à quoi sert le Parti travailliste.

« Parce que pour moi, l’indice est dans le nom : Labour. Du côté des travailleurs. »

Le député travailliste Andy McDonald a également rejoint une ligne de piquetage à Middlesbrough, tout comme Rebecca Long-Bailey à Salford et Ian Lavery à Morpeth.

S’exprimant depuis la ligne de piquetage à la BT Tower de Londres, M. McDonnell a déclaré à l’Association de la presse: “Si vous êtes un député travailliste, que ce soit sur le banc avant ou sur la banquette arrière, vous devriez être sur les lignes de piquetage.”

S’adressant au même rassemblement, l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn, désormais député indépendant, a déclaré aux grévistes : « Notre travail consiste à unir tout le monde dans cette campagne pour une véritable justice sociale. C’est ce qu’on appelle le socialisme, où vous ne laissez personne de côté.