Broody Sam Smith «veut être maman» et avoir des enfants à 35 ans.

La superstar de la musique s’est ouverte sur son désir de devenir parent dans les années à venir.

Sam n’est pas binaire et utilise les pronoms they / them – et a hâte de fonder une famille.

Le joueur de 28 ans, cependant, admet que la lutte pour trouver un petit ami est réel – et a plaisanté en disant que quelqu’un de spécial est introuvable à Londres.

Le temps est bien sûr du côté de Sam et ils ont déclaré dans une interview avec Zane Lowe d’Apple Music que les enfants sont un must à l’avenir.

Sam a dit: « Je veux des enfants. Je veux tout. Je veux tout. Je veux avoir des enfants.







«Je veux être avec les enfants et je veux les voir grandir et être avec eux tous les jours. Je veux être maman!

«Je vais certainement le faire à un moment donné, mais j’ai encore plus en moi. J’ai toujours de l’ambition.

« J’essaie de régler ça tout le temps et de le minimiser, mais je suis ambitieux et je voudrais toujours chanter avec les gens et faire ce travail. C’est une sensation incroyable. »







Idéalement, Sam veut le faire avec quelqu’un à ses côtés.

Le lauréat d’un Oscar a ajouté à l’émission: « Je vais me faire du cul jusque-là et j’espère trouver un petit ami – mais ils sont absolument introuvables à Londres.

« J’ai cherché partout. Honnêtement, je suis en première ligne depuis maintenant trois bonnes années et c’est épuisant. »







Sam a poursuivi en parlant de la sortie comme non binaire – et du combat que cela nécessite pour amener les gens à respecter leur identité.

Ils ont dit: «Ce que j’ai appris, c’est que les gens n’aiment pas se tromper, et quand les gens gâchent un pronom ou quelque chose, ils n’aiment vraiment pas ça.

« Ça ruine les conversations, ruine les moments. C’est vraiment difficile.

« Donc, je devais juste entrer en moi-même et essayer de le gérer d’une manière vraiment gentille et juste savoir que tout le monde travaille là-dessus.

« Cela va prendre du temps. Nous changeons de langue ici. »