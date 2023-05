Sam Smith annule un concert à Manchester et part après la panne d’électricité – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA

Drame sur scène ! Une panne d’électricité pendant Sam SmithLe spectacle du mercredi 24 mai à Manchester a laissé les fans confus et effrayés. Selon Page 6, le chanteur a brusquement quitté la scène plusieurs chansons dans la performance, laissant les fans dans le noir littéral pendant près d’une demi-heure avant qu’on ne leur demande de quitter la salle. Pendant ce temps, Sam s’est rendu sur leur compte Instagram pour s’expliquer.

« Dearest Sailors », ont-ils commencé dans un long message via des histoires IG. « Je ne sais pas quoi dire honnêtement. J’ai combattu un virus il y a quelques semaines et depuis lors, nous avons voyagé à travers l’Europe et avons eu des spectacles incroyables. Aujourd’hui, lors de la vérification du son, je me sentais bien et j’étais tellement excitée de donner à Manchester un spectacle incroyable ce soir, avec un invité surprise spécial à la fin. Au cours de ma troisième chanson, j’ai remarqué quelque chose qui n’allait pas avec ma voix. J’ai prié pour que ce soit juste ma voix qui se réveille pour le spectacle, mais dans la quatrième chanson, je pouvais sentir que quelque chose n’allait vraiment pas.

Le chanteur de ‘Gloria’ a poursuivi, a admis qu’il avait le « cœur brisé » par les événements d’hier soir. « Je suis sorti de scène et j’ai tout essayé pour remettre ma voix en marche, mais ce ne sera pas le cas », ont-ils écrit. « Honnêtement, j’ai le cœur brisé, je n’ai pas pu terminer le spectacle pour vous tous. Je vous aime tous. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé.

Dans la diapositive suivante, une déclaration officielle a également été publiée, révélant que deux autres chaussures à Glasgow et Birmingham ont également été annulées. « En raison de problèmes de cordes vocales lors de la représentation de Manchester hier soir, nous annulerons malheureusement les spectacles reprogrammés de Birmingham et de Glasgow Sam Smith », indique le communiqué, avant d’informer les fans que des remboursements seraient disponibles au point de vente pour les trois spectacles annulés.

Sam Smith a annulé son émission d’anoche Manchester après 4 canciones pour une lésion en las cuerda vocales. pic.twitter.com/OLELi9mdBY — La Cronica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) 25 mai 2023

La déclaration ajoute qu’un porte-parole de Sam a déclaré: « Les médecins ont conseillé en raison d’une blessure aux cordes vocales, Sam doit avoir un repos vocal complet. Sam a le cœur brisé d’avoir dû annuler ces émissions, mais les médecins leur ont dit que s’ils continuaient à chanter, ils causeraient des dommages permanents à leur voix. S’ils prennent un peu de repos, ils pourront à nouveau jouer. » Sam a complété la diapositive avec un emoji déchirant et un autre « Je suis vraiment désolé ».

