Sam Simmonds et Poppy Cleall nommés joueurs de l’année de l’Association des joueurs de rugby | Nouvelles du rugby à XV

La saison stellaire de Sam Simmonds s’est poursuivie après que l’Exeter No 8 a été couronné joueur masculin de l’année par l’Association des joueurs de rugby, tandis que l’attaquant anglais polyvalent Poppy Cleall a été nommé joueur féminin de l’année.

Simmonds a connu une campagne exceptionnelle, établissant un nouveau record d’essais marqués au cours d’une saison de Gallagher Premiership après avoir croisé 20 fois et obtenu une place dans l’équipe des Lions britanniques et irlandais à destination de l’Afrique du Sud.

La sélection des Lions de 26 ans intervient malgré le fait qu’elle ait été négligée par l’Angleterre depuis qu’elle a remporté la dernière de ses sept sélections en 2018.

Cleall a été nommée joueuse féminine du championnat des Six Nations cette année, aidant son équipe à remporter une victoire 10-6 sur la France en finale où elle a marqué le seul essai du match.

Elle faisait également partie de l’équipe des Saracens qui s’est qualifiée pour la finale du Premier 15s le mois dernier, battue par les futurs champions Harlequins à Kingsholm.

Simmonds suit les traces du flanker des Wasps Jack Willis en remportant le prix masculin, qui est voté par les joueurs de la Premiership.

« Ce prix en particulier signifie beaucoup. La façon dont il est choisi et la façon dont vous êtes nominé proviennent de joueurs contre lesquels vous jouez chaque semaine et tout au long de la saison », a déclaré le double vainqueur 2019-2020.

« Donc, pour eux, reconnaître et remarquer que j’ai connu une saison solide est fantastique et je l’apprécie.

« Une fois la saison terminée – espérons-le après quelques victoires supplémentaires – je pourrai regarder en arrière à la fois individuellement et en tant que membre de l’équipe et me sentir bien dans ce que nous avons accompli. »

Marcus Smith, 22 ans, a été nommé jeune joueur de l’année après que sa forme éblouissante ait aidé les Harlequins à revendiquer une place en play-offs.

« C’est toujours agréable d’être honoré pour des récompenses individuelles, mais une grande partie du mérite revient à mes coéquipiers chez Harlequins », a déclaré Smith.

« Ils m’ont fait bien paraître cette année et sans les attaquants, je n’aurais pas pu faire mon travail. »