Sam Simmonds commencera pour les Lions britanniques et irlandais au n ° 8; Tom Curry, Josh Navidi, Adam Beard pour les débuts | Nouvelles du rugby à XV

Sam Simmonds, ignoré par Eddie Jones pour l’Angleterre, démarre pour les Lions au n ° 8 contre les Sharks mercredi

Sam Simmonds commencera au n ° 8 pour les Lions britanniques et irlandais mercredi contre les Cell C Sharks, tandis que Tom Curry, Adam Beard et Josh Navidi feront leurs débuts.

Lions britanniques et irlandais : 15 Liam Williams, 14 Anthony Watson, 13 Elliot Daly, 12 Bundee Aki, 11 Duhan van der Merwe, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies; 1 Mako Vunipola, 2 Luke Cowan-Dickie, 3 Zander Fagerson, 4 Iain Henderson (c), 5 Adam Beard, 6 Josh Navidi, 7 Tom Curry, 8 Sam Simmonds.

Remplaçants: 16 Ken Owens, 17 Rory Sutherland, 18 Tadhg Furlong, 19 Tadhg Beirne, 20 Jack Conan, 21 Conor Murray, 22 Stuart Hogg, 23 Chris Harris.

Plus à venir…