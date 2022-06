Sam Samouraï, Ambassadeur de PariDirect, au Festival Urban Brazza

Sam Samouraï, ambassadeur du site congolais d’iGaming Paridirect.com était l’un des artistes présents au Brazza Urban, le 18 juin. Ce grand rendez-vous de la musique urbaine africaine est organisé par le producteur congolais Olivier Doumou.

Le Brazza Urban Festival qui se produit depuis 2016, est à nouveau organisé, au Palais des Congrès (10.000 places), de Brazzaville, pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Les créateurs prestigieux donnent la main à de jeunes artistes qui révèlent leur formidable talent :

Hilary, Paterne Maestro, Tidiane Mario, Young ace, MPR (groupe kinois -de Kinshasa – Mouvement Populaire de la Révolution, des 2 leaders Yuma Dash et Zozo Machine), Diesel Gucci, Shan’l -Meilleure artiste d’Afrique centrale aux AFRIMA 2019 -, Dj Amaroula et Afara Tsena.

Toutes les musiques urbaines y sont représentées : l’Afro Beat, le Rap, le Rnb, le Dance Hall.

Années 60 : l’explosion des musiques urbaines africaines

Ce genre aux sonorités locales naît avec l’explosion des grandes agglomérations africaines, au carrefour de la décolonisation et de la décomposition rurale vers les grands centres. Il jaillit aussi des revendications des peuples noirs d’Afrique et d’Amérique, dans la rencontre des descendants d’esclaves avec les victimes de l’Apartheid en exil : comme Miriam Makeba, ou lors de nouvelles expériences musicales, avec Manu Dibango.

Makeba la rebelle, Dibango, de retour aux sources

Le style inimitable de Miriam Makeba fait figure de précurseur : sud-africaine, elle est exilée à l’issue d’un concert à New York, dans les années 60. Elle chante dans sa langue maternelle et impose sans complexe son identité et sa culture. Le renfort de la communauté africaine-américaine répond à son objectif : unir les forces vives africaines à travers le globe.

Par les musiques urbaines, Manu Dibango, l’auteur de Soul Makossa – abondamment pillé par Mickael Jackson – renoue, en Europe, avec ses racines. À ce sujet, il dira : « J’apprenais à faire la musique urbaine africaine avec les gens qui font danser les Africains, en Afrique. »

Le vivier culturel de l’Urbain de Brazza

Tidiane Mario

Tidiane Mario devient l’artiste le plus influent de son pays en scandant son slogan Pagaille, dans tout le Congo et à l’international. Par ses chansons comme : “Give me freedom” ou “Coupe du monde”, il exprime sa musique pour mieux conscientiser la jeunesse,

Congolais, de son vrai nom Tidiane Matsouma, il est membre du groupe “A6 les boss du game”. Il est auteur de plusieurs titres et clips, à l’instar de “Nana” qui l’a boosté et du concept “Pagaille”.

Après 7 ans d’évolution d’ensemble, le groupe lance une nouvelle politique où chaque membre doit s’investir en solo.

Issu du cercle très serré des musiciens urbains congolais qui franchissent la barre des 200.000 vues sur YouTube, Tidiane est le 6ᵉ artiste parmi les plus écoutés sur Spotify. C’est le premier musicien congolais à remplir un Stade à Brazzaville.

Young Ace Wayé

Young Ace Wayé, alias Rolf Derly Nganga, est né à Brazzaville. Il a un Diplôme National en Génie Minier d’Afrique du Sud, a travaillé dans l’aviation, avant de se tourner vers la musique.

« Le Bord La », en novembre 2018, le propulse sur la scène congolaise.

La même année, il fait un tabac au Douala Hip-Hop Festival au Cameroun.

Sa chanson Mbok’Oyo remporte le Prix Rfi Découvertes 2020, devant l’excellente Shan’l, également présente à ce Festival.

Diesel Gucci

Moufouta Borly Jean Rey a.k.a Diesel Gucci fait ses débuts en tant que meilleur danseur du Congo en 2010.

Il rassemble alors plusieurs amis, talentueux danseurs et chanteurs et crée le groupe mythique A6, dont il est leader jusqu’aujourd’hui.

Il est ambassadeur des marques Addict Code et Guinness Smooth.

Sam Samourai

L’ambition de Sam est de faire découvrir la culture poétique congolaise au reste du monde.

Josué Ulrich Mbemba est un rappeur et une des plus grandes figures de la musique congolaise actuelle. Il découvre le rap à 7 ans. Remarqué dans la rue, il participe à de nombreuses scènes musicales, dont l’institut français du Congo.

C’est l’ambassadeur de PariDirect.com, des Brasseries du Congo, de la compagnie de Télécommunications MTN CONGO et de la société ORCA CONGO (déco, meubles, textile, jardin).

Il sort le 13 mai 2022 son récent hit : “La Boulangerie”, clip tourné à Kinshasa, qui fait plus de 353.000 vues en quelques jours.

Au carrefour des mutations africaines

Les courants musicaux urbains se sont diversifiés : highlife ghanéen, marabi sud-africain, musique mandingue, rumba congolaise, mbalax sénégalais, makossa et bikutsi camerounais, coladeira et morna cap-verdiennes, salegy malgache, benga kényan, rap africain, kwaito sud-africain…

Ils véhiculent l’âme noire indomptable dans ses formes d’expression contemporaine.