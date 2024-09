Sam Richardson rejoint Chris Evans dans le film « Sacrifice »

EXCLUSIF: Sam Richardson devrait rejoindre le casting du thriller Sacrifierun film qui sera réalisé par Romain Gavras. Richardson rejoint un casting de premier plan qui comprend Chris Evans, Anya Taylor-Joy et Salma Hayek Pinault. Gavras a coécrit le scénario avec Will Arbery.

L’histoire se déroule dans un gala de charité de luxe qui est attaqué par un groupe violent de radicaux en quête mystique pour accomplir une prophétie. Iconoclast et Robert Walak, le président de la division cinéma et télévision d’Iconoclast, produiront avec Gavras. Taylor-Joy et Evans produiront également, avec Arbery comme producteur exécutif.

Richardson, lauréat d’un Emmy, a récemment été vu en vedette dans la deuxième saison de la série télévisée d’Apple L’Afterparty. D’autres crédits récents incluent La guerre de demain et Vice-président.

Il est représenté par UTA, Artists First et Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner Auerbach Hynick Jaime LeVine Sample & Klein.