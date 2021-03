Sam Quek donne naissance à une petite fille avec Tom Mair alors qu’elle partage une douce photo de nouveau-né

Sam Quek a donné naissance à une magnifique petite fille.

L’ancienne star de I’m A Celebrity et olympienne a accueilli son premier enfant avec son mari Tom Mair.

Donnant aux fans juste un regard sournois, elle a partagé une photo en noir et blanc des mains de son nouveau-né.

Beaucoup de ses fans et amis célèbres se sont précipités pour partager leurs félicitations sous le message.

Elle a simplement écrit sur Instagram: « 02.03.2021 ».

Les premiers parents ravis, Sam et Tom, se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager la joie de leur bébé après avoir accueilli leur précieux paquet de joie.

Ils avaient annoncé leur joie de bébé en novembre, 11 mois après la fausse couche déchirante du joueur de hockey Sam.







«C’était assez surréaliste parce que nous l’avons gardé privé», a-t-elle dit à OK! magazine à l’époque.

«Pouvoir en parler, c’est désormais réel. Je suis vraiment très excité. «







Après un an d’essais, Sam est tombée enceinte au début de 2020, mais à peine cinq semaines plus tard, elle a subi une fausse couche dévastatrice.

«Je ne voulais parler à personne. J’avais de la culpabilité et de la honte que ce soit de ma faute», se souvient-elle. « Je regardais en arrière tout ce que je faisais pendant la grossesse et je rejouais chaque minute. J’ai tout mis sur moi et mon corps. Mais je n’ai jamais dit ça à Tom à l’époque. »







Le couple est ensemble depuis 2013 après s’être croisé dans un bar de Liverpool.

Les nouveaux parents se sont mariés en 2018 à l’hippodrome de Chester.

Sam avait précédemment déclaré qu’elle ne voulait pas se marier avant de rencontrer Tom.