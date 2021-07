Sam Powell : L’attitude sera la clé pour les jeunes prometteurs des Wigan Warriors | Nouvelles de la ligue de rugby

Sam Powell est diplômé du solide système d’académie de Wigan

Sam Powell sait exactement par expérience à quoi la dernière génération de diplômés de l’académie Wigan Warriors est confrontée alors qu’elle se retrouve plongée dans l’action de la Super League.

Il y a neuf ans, le talonneur s’est vu remettre son arc alors qu’il venait d’avoir 20 ans, s’alignant à la mi-mêlée à la place de Brett Finch blessé et marquant ses débuts avec un essai lors d’une victoire 48-10 contre le Hull FC.

Une équipe des Warriors touchée par des blessures et des suspensions en 2021 a vu l’entraîneur-chef Adrian Lam se tourner également vers les joueurs prometteurs du club, et Powell comprend les défis auxquels ils seront confrontés.

« C’était des moments difficiles et c’était une école difficile, je ne vais pas mentir », a déclaré Powell. « Nous avons vraiment apprécié nos jours d’académie et nos jours de réserve, puis le passage à l’entraînement à temps plein a été un grand saut.

« Il a probablement fallu un an ou un an et demi d’entraînement pour passer à la vitesse supérieure, mais c’est comme ça que ça devrait être.

« C’est un club fantastique et lorsque vous entrez dans l’académie, les normes vous sont imposées et elles sont les mêmes de l’académie à la première équipe.

« Il s’agit simplement de se mettre à jour et lorsque vous vous mettez à niveau, vous essayez de trouver vos débuts et de démarrer à partir de là. »

J’ai joué avec des gens de l’académie qui étaient beaucoup plus talentueux que moi et qui ont fait des choses différentes à cause d’un manque d’attitude. Ce doit être un non-négociable, vraiment. Sam Powell

Ce n’a pas été le moment le plus facile pour ces joueurs de franchir le pas non plus, avec Wigan actuellement sur une série de cinq défaites consécutives en Super League après avoir subi une défaite 24-6 dans le derby contre St Helens dimanche dernier.

Néanmoins, des gens comme Kai Pearce-Paul et Brad O’Neill ont réalisé des performances encourageantes après avoir obtenu une opportunité et Powell considère qu’avoir le bon état d’esprit est la clé de la progression de ces jeunes.

« Ayez simplement la bonne attitude, c’est le plus important », a déclaré Powell. « J’ai joué avec des gens de l’académie qui étaient beaucoup plus talentueux que moi et qui ont continué et ont fait des choses différentes à cause d’un manque d’attitude. Cela doit être non négociable, vraiment.

« C’est tout à l’honneur du club. Ils investissent beaucoup d’argent dans la jeunesse et je suis sûr que cela s’est vu au cours des 10 ou 20 dernières années, les joueurs ne cessent de sortir de la ligne.

Le collègue talonneur de Powell, Brad O’Neill, est l’un des jeunes de Wigan qui a récemment impressionné

« Nous en avons beaucoup en ce moment et ils doivent performer et apprendre rapidement car nous avons pas mal de blessures.

« Mais cela ne peut que leur être très utile pour la suite de leur carrière et ils se débrouillent vraiment, très bien. »

Wigan cherche à redécouvrir l’habitude de gagner en direct Sports aériens dimanche après-midi lorsqu’ils affrontent les Huddersfield Giants, une équipe qui a connu un début de vie mitigé sous la direction de l’entraîneur-chef Ian Watson et a vu l’équipe frappée par des tests Covid-19 positifs ces dernières semaines.

Les Warriors ne se concentrent que sur eux-mêmes plutôt que sur les difficultés des adversaires de ce week-end, Powell considérant que rester positif et maintenir leur approche honnête est la clé pour changer les choses.

« C’est une série de résultats difficiles et au sein du groupe, il y a beaucoup de pression, et nous le ressentons », a déclaré Powell. « Cela a été difficile de regarder les matchs en arrière alors que nous n’avons pas obtenu les résultats.

« Il y a des efforts là-bas, ce qui a été vu, mais tout le monde est toujours de bonne humeur et nous essayons de nous frayer un chemin.

« Le mot clé est l’honnêteté et c’est la seule façon dont les choses vont s’améliorer, en examinant vos propres performances, en étant responsable et en s’assurant que si elles sont en dessous de la moyenne ou s’il y a des choses sur lesquelles nous devons travailler, nous le faisons bien. «