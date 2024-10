Sam Pounds arrête la sortie du morceau posthume de Liam Payne, « Do No Wrong »

La sortie du single posthume de Liam Payne a été annulée par Sam Pounds.

Le Une direction ancien élève travaillait sur une chanson avec le Grammy artiste gagnant avant sa mort prématurée, et une vidéo de la star chantant la chanson inédite a été partagée le 29 octobre par Pounds.

La chanson inédite du regretté chanteur devait sortir le vendredi 1er novembre, mais Pounds a profité de son compte X officiel pour annoncer qu’ils avaient reporté la sortie de Ne faites rien de plus comme « nous sommes tous encore en deuil ».

« Aujourd’hui, je décide de conserver « Do No Wrong » et de laisser ces libertés à tous les membres de la famille. Je veux que tous les bénéfices soient reversés à un organisme de bienfaisance de leur choix (ou comme ils le souhaitent) », a écrit le producteur.

« Même si nous aimons tous cette chanson, ce n’est pas encore le moment », a-t-il fait remarquer.

Pounds a conclu en écrivant : « Nous pleurons tous encore le décès de Liam et je veux que la famille pleure en paix et dans la prière. Nous attendrons tous. Avec amour, Sam Pounds. »

Les fans ont afflué vers la section des commentaires, saluant l’action de Pound, la qualifiant de « bonne chose à faire ».

L’un d’eux a écrit : « Merci Sam… oui, nous pleurons toujours mais nous sommes toujours là, prêts pour la musique de Liam quand le moment sera venu. »

« Merci d’avoir respecté la décision de la famille. J’espère que cela verra le jour à un meilleur moment », a félicité Pounds pour avoir respecté la décision de la famille de Payne.