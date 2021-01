À mi-chemin du nouveau documentaire «MLK / FBI» nous avons un aperçu d’un Martin Luther King Jr. rarement vu dans les montages habituels du mouvement des droits civiques. La marche de 1963 sur Washington a eu lieu et il a accepté le prix Nobel de la paix. Ce roi est soumis à une myriade de tensions dues au fardeau du leadership, aux inquiétudes naissantes concernant le Vietnam, aux menaces politiques et mortelles et à la surveillance 24 heures sur 24 par le chef de la police de son propre pays. Montrer la vie intérieure d’un personnage historique n’est pas facile. Mais à certains moments, «MLK / FBI», réalisé par Sam Pollard, s’attarde sur des clichés apparemment jetables du révérend Dr. King sur la route – composé comme toujours, mais inquiet, du monde dans sa tête. Ce sont des images subtiles, mais elles témoignent du talent du cinéaste pour la perspicacité et la nuance dans la représentation de l’histoire et de la culture américaines. « Voici un homme qui faisait face à beaucoup de choses sur ses épaules, et vous le voyez gravé sur son visage », a déclaré Pollard dans une interview qui s’est déroulée un autre jour mémorable pour le pays, lorsque les émissions de nouvelles ont été décalées du Sénat de Géorgie. résultats des élections aux déchaînements sur Capitol Hill.

«MLK / FBI», qui a ouvert vendredi dans les salles et à la demande, est le dernier chapitre d’une carrière de cinéaste tranquillement monumentale. Le travail documentaire de Pollard seul, que ce soit en tant que réalisateur, monteur ou producteur, comprend «Eyes on the Prize II», «4 Little Girls» (sur les attentats de Birmingham de 1963), plusieurs entrées «American Masters» et le symphonique «When the Levees Broke : Un Requiem en quatre actes. » Le travail du cinéaste de 70 ans a remporté Peabodys, Emmys et une nomination aux Oscars; samedi, l’Association internationale du documentaire devrait lui décerner un prix d’excellence en carrière.

«Quand je pense à ses documentaires, ils s’additionnent à un corpus – une façon de raconter l’histoire afro-américaine dans ses différentes dimensions», a déclaré Henry Louis Gates Jr., chercheur à l’Université de Harvard et producteur de deux des films de Pollard. Vous pourriez appeler cette œuvre «l’Amérique de Sam Pollard», trouvant l’individualité même chez des personnages historiques et culturels familiers, avec de la profondeur, du drame et le regard neuf d’un éditeur. Ses sujets vont de Sammy Davis Jr. à Barack Obama, John Ford et John Wayne. Mais il a également couvert le rédacteur en chef et activiste du début du XXe siècle William Monroe Trotter et la vie des Noirs sous les ravages de la reconstruction. «J’essaie de regarder la complexité de la vie humaine sous différents angles», a déclaré Pollard, qui a invoqué la dynamique variée de la musique de Charles Mingus. L’ampleur de son travail reflète deux tendances qui se nourrissent l’une l’autre: une curiosité évidente et une capacité à collaborer efficacement que ce soit la réalisation, l’édition ou la production. Cela vaut aussi bien pour la fiction que pour la non-fiction: un chapitre bien connu de la carrière de Pollard impliquait le montage d’une série de films réalisés par Spike Lee, y compris des longs métrages comme «Mo ‘Better Blues» et «Bamboozled», et les documentaires «4 Little Girls, »« Quand les digues se sont cassées »et« Si Dieu veut et da Creek Don’t Rise »(qu’il a également coproduit).