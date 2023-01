Sam Origel et Page Erickson tirent sur Burlington Central devant McHenry 51-30 – Shaw Local

BURLINGTON – Sam Origel a dû attendre son tour sur le banc avec des seniors et d’autres tireurs bloquant son chemin au cours des deux dernières saisons, mais maintenant le senior de Burlington Central a le feu vert pour tirer tôt et souvent.

Il a apporté un solide coup de poing avec cette confiance inhérente.

“Elle fait [have the green light]”, a déclaré l’entraîneur des Rockets Collin Kalamatas après la victoire 51-30 des Rockets sur McHenry mercredi.

“Elle a été très douée pour comprendre comment inclure ses coéquipiers, alors quand [defenses collapse]elle l’a expulsé. [She] a vraiment une bonne vision du court, et je pense que c’est ce qui fait d’elle une si bonne marqueuse [because] elle sait quand choisir et choisir ses spots.

Origel a marqué huit de ses 14 points au premier quart et a été l’une des raisons pour lesquelles les Rockets (11-5, 4-2) ont construit une avance insurmontable de 30-7 à la mi-temps.

McHenry (3-14, 1-6), quant à lui, a lutté pour seulement deux points au deuxième quart et a eu 16 revirements à la pause.

Samantha Origel de Burlington Central se dirige vers le panier contre Peyton Stinger de McHenry lors d’un match de basket-ball pour filles de la Fox Valley Conference mercredi à Burlington. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

“Elle est vraiment en quelque sorte équilibrée quand attaquer la jante et les situations de capture et de tir”, a déclaré Kalamatas à propos d’Origel.

“J’ai été très confiante avec mon tir dernièrement”, a déclaré Origel lors de sa première moitié de saison. « J’ai essayé de travailler dessus. Nous essayons de nous donner mutuellement la confiance nécessaire pour tirer, que nous réussissions ou que nous manquions.

Impliquer ses coéquipiers est un autre objectif. Origel a récolté trois passes décisives dans la soirée.

“J’aime vraiment impliquer nos coéquipiers parce que je pense que c’est tout l’intérêt du jeu”, a déclaré Origel. “Je suis vraiment dedans.”

“Elle fait du très bon travail [getting to] le panier [and] créer des tirs pour notre équipe, ce qui aide l’équipe dans son ensemble », a déclaré le garde senior des Rockets Page Erickson à propos d’Origel. “Rebondir aussi.”

Erickson a également rempli la feuille de statistiques avec 18 points, huit rebonds et six passes décisives pour mener Central à une quatrième victoire consécutive.

“[Erickson] était génial là-bas, alors [I’m] heureux de voir leur évolution [coming along]”, a déclaré Kalamatas.

Burlington Central a également été mené par les neuf points de Haley Lindquist, tandis que Kenzie Andersen et Jordyn Charles en ont chacun quatre.

Emerson Gasmann de McHenry conduit la ligne de base contre Emersyn Fry (à gauche) de Burlington Central et Haley Lindquist lors d’un match de basket-ball pour filles de la Fox Valley Conference mercredi à Burlington. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

McHenry a tourné dans une seconde mi-temps plus fougueuse et a pu rester quelque peu à distance de frappe lorsque les tirs à 3 points d’Emerson Gasmann ont commencé à tomber pour clôturer le troisième quart. Gasmann a frappé 3 secondes consécutives pour terminer le troisième quart-temps en baisse de 45-17.

Les Warriors ont également réduit leurs chiffres d’affaires à cinq en seconde période.

“[The] la première mi-temps est généralement difficile. C’est juste offensivement que nous devons juste trouver un moyen de marquer, n’est-ce pas ? », a déclaré l’entraîneur de McHenry, John Lunkenheimer. “Nous avons eu de bons regards, nous devons juste terminer, mais je suis fier, surtout au quatrième trimestre, [we kept competing]. Nous ne sommes pas très profonds. Nous n’avons que huit à neuf filles qui peuvent jouer. Nous n’avons pas arrêté de jouer. C’est le message : vous avez concouru [and] nous avons corrigé certaines des erreurs sur lesquelles nous avons travaillé à la mi-temps. C’est tout ce qu’on peut demander quand on a une mauvaise première mi-temps comme ça.

Gasmann a terminé avec 13 points pour battre les Warriors, tandis que Peyton Stinger avait huit points.

“[Gasmann is] notre meilleur athlète. En fait, elle vient juste de s’engager à aller jouer au football au Loras College », a déclaré Lunkenheimer. «Elle vient de rentrer d’une longue pause et nous étions un peu rouillés là-bas, ce qui est bien. C’est définitivement notre meilleure athlète. Elle joue bien.