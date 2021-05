Sam Mewis et Rose Lavelle reviennent dans la NWSL après le passage à Manchester City

Duo de l’équipe nationale féminine des États-Unis Sam Mewis et Rose Lavelle ont annoncé leur départ de Manchester City et leur retour dans la Ligue nationale de football féminin (NWSL) après une saison en Super League féminine (WSL).

Mewis, qui a été nommée première meilleure joueuse féminine du monde d’ESPN, rejoint North Carolina Courage pour un contrat de deux ans tandis que Lavelle jouera avec OL Reign, qui a acquis ses droits dans un échange avec le Washington Spirit en août 2020.

À City, les deux milieux de terrain ont remporté la FA Cup, se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions et ont terminé deuxième de la WSL – à seulement deux points du vainqueur Chelsea.

Mewis a marqué 13 buts dans toutes les compétitions et est rapidement devenu un élément régulier du côté de Gareth Taylor, tandis que Lavelle a eu du mal à gagner du temps. Elle n’a fait que trois départs pour City et a marqué cinq buts dans toutes les compétitions.

« Je voulais juste dire à quel point je suis excité pour ce prochain chapitre de ma carrière avec cette équipe », a déclaré Lavelle dans un déclaration.

« J’ai vraiment hâte d’arriver à Tacoma et de faire partie de ce qu’ils construisent là-bas. Je pense que ce sera une saison tellement amusante et excitante à venir. J’ai hâte d’en faire partie avec OL Reign. . «

L’entraîneur-chef de la Caroline du Nord, Paul Riley, a déclaré que Mewis était un « mastodonte » qui avait conduit le succès du club.

« Elle est devenue l’une des joueuses les plus inspirantes et talentueuses du jeu », a-t-il ajouté.

« Avec sa capacité à pénétrer avec le ballon, sa gamme de passes et son sens tactique, elle a la capacité de contrôler le tempo et d’influencer complètement les jeux. Sa présence dans les vestiaires sera un ascenseur émotionnel pour toute l’équipe et, la plupart plus important encore, Sam fera ressortir le meilleur des autres joueurs. «

La saison WSL s’est terminée le 9 mai et la saison régulière de la NWSL a débuté samedi. Lavelle commencera à s’entraîner avec OL Reign le 26 mai et devrait être disponible pour leur match contre Washington le 30 mai.