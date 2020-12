Le milieu de terrain de Manchester City, Sam Mewis, a été nommé joueur féminin de l’année de football américain pour 2020.

Après une année 2019 exceptionnelle au cours de laquelle elle a aidé à mener l’équipe nationale féminine américaine à sa quatrième Coupe du monde, Mewis a poursuivi son jeu exceptionnel au niveau du club, d’abord pour North Carolina Courage et plus tard pour City.

L’un des cinq finalistes, Mewis a recueilli 45% des votes totalisés, suivi de Crystal Dunn (29%) et Lindsey Horan (11%).

« C’est évidemment un immense honneur de faire partie de la liste des joueurs qui ont remporté ce prix dans le passé », a déclaré Mewis dans un communiqué.

« Il va sans dire que c’est l’équipe qui fait le travail sur le terrain et j’ai tellement de respect pour les autres nominés cette année et tous mes coéquipiers. J’ai adoré jouer avec eux dans l’équipe américaine, et avec mes coéquipiers pour le Courage et Man City. C’est toujours un tel honneur d’être même appelé dans un camp américain, d’avoir du temps de jeu et de pouvoir marquer des buts pour mon pays.

« Tout cela continue à être surréaliste pour moi. Je dois tellement à tant de personnes qui m’ont aidé dans mon voyage et toute récompense individuelle est un honneur pour eux. »

Après avoir disputé cinq matchs pour le Courage à la Coupe du défi de la Ligue nationale de soccer féminin, Mewis a déménagé à Man City, où elle a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues, marquant six buts.

Elle a également marqué en finale de la FA Cup que City a remporté 3-1 contre Everton.

En 2020, Mewis a disputé huit des neuf matchs de l’USWNT, en commençant six, et a marqué quatre buts, tous lors du tournoi de qualification olympique féminin de la CONCACAF 2020.

« Je suis très heureux pour Sam », a déclaré le manager de l’USWNT Vlatko Andonovski. «En raison de son éthique de travail et de sa mentalité d’être la meilleure joueuse qu’elle puisse être, de son dévouement quotidien à être une professionnelle et de son souci sincère de ses coéquipiers et de l’équipe dans son ensemble, elle est un véritable exemple de ce que représente l’USWNT.

« Elle a fait ses preuves et a excellé dans trois environnements différents cette année et je sais qu’elle a encore plus de bons moments à venir dans sa carrière. »

Mewis a terminé 2020 sur une note spéciale, jouant avec sa sœur aînée Kristie lors de la victoire 2-0 de l’USWNT contre les Pays-Bas le 27 novembre.

Kristie a marqué le but décisif dans un match qui a marqué la première fois que les deux jouaient ensemble pour l’USWNT en plus de six ans.

« Ce fut une année étrange avec beaucoup de difficultés pour beaucoup de gens, mais je suis vraiment reconnaissant pour l’humanité que nous avons vue cette année aussi », a ajouté Mewis.

« Je suis vraiment très honoré d’avoir eu l’opportunité de jouer pour les États-Unis et pour deux clubs fantastiques cette année. Ma famille et mon mari ont été si soutiens et même avoir l’opportunité de jouer au football cette année avec tout ce qui est si incertain a été un cadeau.

« Je suis reconnaissant pour le soutien de Vlatko et de son équipe, au Courage et à Paul Riley, qui a eu un grand impact sur moi, et à tous les entraîneurs, le personnel et les joueurs de Man City qui ont accueilli Rose [Lavelle] et moi à bras ouverts. «

La joueuse de l’année américaine de football est décernée depuis 1985, lorsque le milieu de terrain Sharon Remer a remporté le prix inaugural. Abby Wambach l’a remporté six fois, le meilleur de tous les joueurs.