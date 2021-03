Le retour du milieu de terrain de Manchester City Sam Mewis met en évidence l’alignement de 23 joueurs nommés par le manager de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, pour les prochains matches amicaux contre la Suède et la France.

Les Américains s’affronteront contre les Suédois à Stockholm le 10 avril, le match contre la France devant avoir lieu trois jours plus tard au Havre. En plus de Mewis, la défenseuse Alana Cook est la seule autre joueuse de la liste à ne pas avoir participé au triomphe de janvier à la SheBelieves Cup, lorsqu’elle n’a pas été libérée par le club du Paris Saint-Germain.

– ESPN FC Women Rank: les 50 meilleurs joueurs du jeu

– Foudy: leçons de l’USWNT de la SheBelieves Cup

Tobin Heath reste l’absenté le plus notable alors qu’elle continue de se remettre d’une opération à la cheville qu’elle a subie en janvier. Le duo Orlando Pride du gardien Ashlyn Harris et du défenseur Ali Krieger, ainsi que Casey Krueger et Mallory Pugh, blessés, ne sont pas non plus inclus.

« Je remercie notre plus grand nombre de joueurs d’avoir toujours rendu les sélections difficiles, mais ce groupe qui se rend en Europe a fait preuve d’une qualité constante dans ses performances ainsi que dans sa capacité à contribuer à la chimie globale de l’équipe », a déclaré Andonovski.

«Nous avons encore beaucoup d’évaluations à faire des entraînements, des matchs internationaux, des matchs de la NWSL et des matchs de clubs étrangers avant de sélectionner l’équipe olympique, mais j’attends vraiment avec impatience ces deux matchs pour l’adversité qu’ils apporteront. sachez que nos joueurs ont le talent et la mentalité nécessaires pour affronter ces adversités avec une grande énergie et les surmonter. «

jouer 1:47 Le double de Megan Rapinoe contre l’Argentine scelle un quatrième titre en Coupe SheBelieves pour l’USWNT.

Carli Lloyd, actuellement à 299 apparitions avec les États-Unis, faisait partie des personnes nommées, ce qui lui a permis de remporter sa 300e sélection dans l’un des matchs à venir. Si elle fait une apparition, elle ne deviendra que la troisième joueuse de l’histoire du football international à avoir joué 300 fois pour leur pays, rejoignant ses compatriotes américaines Kristine Lilly (354) et Christine Pearce Rampone (311).

L’organisation de l’entraînement et des matches sera régie par les protocoles et directives complets de retour au jeu de football américain et conformément aux protocoles de retour au jeu de l’UEFA, en collaboration avec la Fédération suédoise de football et la Fédération française de football. La délégation américaine a reçu une dispense de quarantaine accordée aux organisations sportives professionnelles. Toute personne entrant dans l’environnement sera testée pour COVID-19 avant le voyage, à l’arrivée et tous les deux jours par la suite. Les États-Unis ne commenceront pas l’entraînement complet des équipes en Europe tant que les résultats de tous les tests d’arrivée ne seront pas confirmés.

Liste de l’USWNT par position (club; sélections / buts):

GARDIENS DE BUT (3): Jane Campbell (Houston Dash; 5), Casey Murphy (North Carolina Courage; 0), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars; 67)

DÉFENSEURS (8): Alana Cook (Paris Saint-Germain, FRA; 2/0), Abby Dahlkemper (Manchester City, ENG; 65/0), Tierna Davidson (Chicago Red Stars; 28/1), Crystal Dunn (Portland Thorns FC; 109/24 ), Kelley O’Hara (Washington Spirit; 134/2), Margaret Purce (Sky Blue FC; 6/1), Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC; 182/0), Emily Sonnett (Washington Spirit; 51/0)

MILIEUX DE TERRAIN (6): Julie Ertz (Chicago Red Stars; 108/20), Lindsey Horan (Portland Thorns FC; 91/20), Rose Lavelle (Manchester City, ANG; 51/14), Catarina Macario (Olympique Lyonnais, FRA; 3/1), Kristie Mewis (Houston Dash; 21/4), Samantha Mewis (Manchester City, ANG; 70/21)

AVANT (6): Carli Lloyd (Sky Blue FC; 299/124), Alex Morgan (Orlando Pride; 173/108), Christen Press (Manchester United, ANG; 142/60), Megan Rapinoe (OL Reign; 173/57), Sophia Smith ( Portland Thorns FC; 3/0), Lynn Williams (Courage de Caroline du Nord; 33/10