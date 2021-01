Billie Faiers a fait sa première routine lors de l’émission de lancement Dancing On Ice dimanche soir, et sa sœur était d’humeur à célébrer.

Sam Faiers, 30 ans, s’est rendue sur son compte Instagram dimanche soir avant le début de la série pour souhaiter à sa grande sœur, 31 ans, bonne chance pour sa performance.

L’ancienne star de TOWIE avait commandé dans un arrangement de ballon géant qui épelait les mots «bonne chance».

Elle avait placé les ballons derrière ses immenses canapés blancs sur lesquels elle et son petit ami Paul Knightley, 32 ans, et leurs deux enfants Little Paul, cinq ans, et Rosie, trois ans, s’étaient réunis pour regarder le programme ITV.







Sam s’est offerte un verre de champagne pour la soirée spéciale.

La maman de deux enfants avait l’air glamour dans un costume de salon de couleur camel, parfait pour une nuit devant la télé.

La famille avait chacun sa propre boîte de pop-corn au moment de s’installer pour le spectacle.

Sam a sous-titré la photo: « Nous sommes tellement fiers de vous soeur / tante. Je sais à quel point vous avez été nerveuse ces dernières semaines, mais vous avez ça!







«Allez-y et amusez-vous. Tout ce que vous pouvez faire, c’est vous amuser et faire de votre mieux!

«Je n’arrive toujours pas à croire que tu fasses ça. Je suis tellement excitée que je ne peux pas faire face!

« @billiefaiersofficial @markhanretty vous soutient tous les deux!







« J’aurais tellement aimé être dans le public en train de vous crier dessus. »

Billie n’a pas concouru ce soir mais est apparue dans le groupe de danse avec son partenaire de patinage Mark Hanretty.

Elle rejoindra le deuxième groupe de célébrités en compétition dans l’émission de la semaine prochaine.

* Dancing On Ice revient à ITV dimanche prochain à 18h