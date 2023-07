Sam Kerr reste frais alors que l’Australie bat le Canada 4-0 pour remporter le groupe B

Martin Rogers FOX Sports Insider

Sam Kerr s’est assise sur le banc en souriant, même pas nécessaire alors que l’Australie a sauvé ses espoirs de Coupe du monde féminine avec une victoire retentissante 4-0 qui a éliminé la championne olympique canadienne du tournoi.

Kerr était disponible pour l’action après avoir raté les deux premiers matchs des Matildas dans le groupe B et devait faire une apparition en tant que remplaçant au Melbourne Rectangular Stadium.

Cependant, l’Australie a pris rapidement la main sur le match et n’a jamais relâché, pour passer en huitièmes de finale grâce à une paire de buts en première mi-temps de Hayley Raso, un autre après la pause de Mary Fowler et un penalty de Steph Catley.

Le match étant fermement maîtrisé, l’entraîneur-chef australien Tony Gustavsson a décidé de ne pas risquer Kerr (blessure au mollet), dont l’Australie espère qu’il sera en pleine forme pour les efforts de l’équipe en phase à élimination directe.

« C’était assez frustrant » – l’Australienne Sam Kerr parle d’une blessure écrasante lors de la Coupe du monde féminine

À l’approche du concours, le co-organisateur savait que tout autre point que les trois points conduirait probablement à l’élimination, car le Nigeria – jouant simultanément avec l’Irlande – n’avait besoin que d’un point pour avancer.

Raso a marqué son premier après seulement neuf minutes, marquant une belle finition après que le centre de Catley depuis la gauche ait dépassé deux défenseurs.

Et elle a bondi une fois de plus avant la mi-temps, profitant de la confusion dans le penalty du Canada après un corner et glissant le ballon au-dessus de la ligne.

Le score de Fowler juste avant l’heure de jeu était un peu décousu, mais les choses ont tendance à aller dans votre sens lorsque vous êtes en tête et que vous vous amusez. Fowler n’a pas pu se connecter avec un effort à bout portant mais l’a vu coincé à l’intérieur du deuxième poteau de toute façon, pour mettre le résultat hors de doute.

Et, dans le temps additionnel, Catley s’est converti sur place après que Katrina Gorry ait été victime d’une faute de Jessie Fleming.

Faits saillants du Canada contre l’Australie | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

À Brisbane, le Nigeria et l’Irlande ont fait match nul 0-0, ce qui signifie que l’équipe africaine a terminé deuxième du groupe B, l’Australie prenant la tête du classement.

Ce fut un résultat misérable pour le Canada, à seulement deux ans de décrocher la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, mais qui rentre maintenant chez lui après une campagne qui n’a jamais vraiment pris de l’élan.

Pas de tels soucis pour l’Australie cependant, plus maintenant. Et avec Kerr sur le point de revenir complètement, les Australiens seront une présence dangereuse en huitièmes de finale.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

