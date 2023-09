Sam Kerr parmi les nominés aux Prix Puskas pour le meilleur but de 2023

Les nominés pour le Prix Puskas 2023 ont été annoncés et la liste restreinte comprend 11 des buts les plus habiles et les plus audacieux du monde entier cette année.

Les prétendants ont été sélectionnés dans des compétitions très diverses et les buts pleuvent depuis le Coupe des États-Unis, Coupe d’Asie des moins de 20 ans de l’AFC et LaLiga 2 espagnole, entre autres. Il y a également trois finalistes de la Coupe du Monde Féminine, qui ont marqué de nombreux buts spectaculaires.

Faisant désormais partie du gala The Best FIFA Football Awards en janvier, le Prix Puskas est décerné au buteur du plus beau but de l’année civile précédente, la seule stipulation étant que le but doit avoir été marqué devant la caméra. Un premier vote public réduit la liste à trois finalistes avant que le panel d’experts de la FIFA ne décide du vainqueur.

Le Prix Puskas de l’année dernière a été remporté par Marcin Oleksy, un joueur polonais amputé qui a battu des joueurs comme Kylian Mbappé, Dimitri Payet et Richarlison pour en sortir vainqueur. Utilisant une béquille pour équilibrer, le joueur de 36 ans a reçu des applaudissements pour son incroyable coup de pied aérien pour Warta Poznan lors d’un match de championnat pour amputés contre Stal Rzeszow.

Voici une liste des 11 candidats sur la liste restreinte du Prix Puskas 2023, présentés par ordre alphabétique.

Álvaro Barreal (FC Cincinnati contre Pittsburgh Riverhounds, US Open Cup, 6 juin 2023)

Deuxième but de la victoire 3-1 de Cincinnati en quart de finale contre les Riverhounds, Barreal a augmenté l’avance de son équipe avec une volée bondissante qui l’a vu renvoyer un corner haut et en boucle au fond des filets avec aplomb.

Linda Caicedo (Allemagne contre Colombie, Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 30 juillet 2023)

ÊTES-VOUS SÉRIEUX LINDA CAICEDO ?! 😱 Quel objectif pour la Colombie 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/rR0absMYmt – FOX Football (@FOXSoccer) 30 juillet 2023

But mémorable lors d’une victoire surprise de la Colombie en phase de groupes, Caicedo a ouvert le score en récupérant un ballon perdu dans la surface de réparation allemande, en se balançant entre deux marqueurs et en enroulant un tir parfait dans la lucarne supérieure.

Julio Enciso (Brighton & Hove Albion contre Manchester City, Premier League, 24 mai 2023)

Marqué lors de la dernière journée de la saison 2022-23 de Premier League, Brighton a signé un fabuleux but d'équipe contre le champion élu Man City qui a abouti à une brillante frappe à distance de l'attaquant de 19 ans Enciso, leur assurant une place. en Ligue Europa.

Marqué lors de la dernière journée de la saison 2022-23 de Premier League, Brighton a signé un fabuleux but d’équipe contre le champion élu Man City qui a abouti à une brillante frappe à distance de l’attaquant de 19 ans Enciso, leur assurant une place. en Ligue Europa.

Kang Seong-Jin (Jordanie U-20 contre Corée du Sud U-20, Coupe d’Asie U20 de l’AFC, 5 mars 2023)

Lors d'une victoire 2-0 pour la Corée du Sud en phase de groupes, le but virtuose de Kang a commencé dans sa propre moitié de terrain et s'est terminé par une traversée de la défense jordanienne, contournant quatre adversaires et décochant un tir puissant dans le filet avant même que le gardien de but ne puisse tressaillir. .

Lors d’une victoire 2-0 pour la Corée du Sud en phase de groupes, le but virtuose de Kang a commencé dans sa propre moitié de terrain et s’est terminé par une traversée de la défense jordanienne, contournant quatre adversaires et décochant un tir puissant dans le filet avant même que le gardien de but ne puisse tressaillir. .

Sam Kerr (Australie contre Angleterre, Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 16 août 2023)

C’EST ABSOLUMENT BRILLANT 🤩 GOLAZOOO SAM KERR 🇦🇺 See More pic.twitter.com/Gnts261nW2 – FOX Football (@FOXSoccer) 16 août 2023

Même si les co-organisateurs ont finalement été éliminés de la Coupe du Monde en demi-finale, ils ont au moins tiré leur révérence après avoir marqué l’un des plus beaux buts de tout le tournoi. En effet, l’égalisation de Kerr à 1-1 était une frappe phénoménale en solo de 25 mètres en contre-attaque.

Brian Lozano (Atlas contre Amérique, Liga MX Clausura, 26 février 2023)





Il y a longue portée, puis longue portée, et c’est précisément là que Lozano a marqué lors du match nul 2-2 d’Atlas contre le Club America, décochant un tir de précision dans le coin supérieur à 35 mètres.

Guilherme Madruga (Novorizontino contre Botafogo, Serie B, 27 juin 2023)

Botafogo a remporté une victoire serrée 1-0 sur la route contre Novorizontino en deuxième division brésilienne grâce à un coup de pied vraiment scandaleux de Madruga, qui a fait grand depuis l'extérieur de la surface. C'était certainement digne d'être un décideur à n'importe quel niveau.

Botafogo a remporté une victoire serrée 1-0 sur la route contre Novorizontino en deuxième division brésilienne grâce à un coup de pied vraiment scandaleux de Madruga, qui a fait grand depuis l’extérieur de la surface. C’était certainement digne d’être un décideur à n’importe quel niveau.

Ivan Morante (UD Ibiza contre Burgos CF, LaLiga 2, 25 mars 2023)

Cela a pris 68 minutes, mais le premier but de Morante lors de la victoire 2-0 d’Ibiza contre Burgos valait certainement la peine d’attendre, car le milieu de terrain a jonglé avec un ballon libre à l’entrée de la surface avant d’enrouler son pied gauche autour d’une délicieuse volée de 25 mètres.

Nuno Santos (Sporting CP contre Boavista, Primeira Liga12 mars 2023)

Alô Puskas ? 📞 @nunomsantos11 c'est un chamar 😎 𝙀𝙢 𝙡𝙤𝙤𝙥 deste golo desde ontem 🤩

📺 Accompanha os jogos do #SportingCP n / A @SPORTTVPortugal pic.twitter.com/RIfqOu9Mep – Sporting CP (@SportingCP) 13 mars 2023

Le Sporting a remporté une victoire 3-0 sur Boavista dans l’élite portugaise dans un match qui les a vu prendre l’avantage après seulement 17 minutes. Santos appliqué un mignon rabonne terminez par un combat d’approche tout aussi rapide.

⚠️ Arrêtez ce que vous faites et regardez ce golazo d’Ashat Tagybergen… 🇰🇿 Y a-t-il autre chose qui clôture ce tour ? 🤯#EQGOTT || @AlipayPlus pic.twitter.com/2wWEUheyKJ – UEFA EURO 2024 (@EURO2024) 26 mars 2023

Le Kazakhstan a remporté une victoire surprise 3-2 contre le Danemark grâce à deux buts rapides dans les quatre dernières minutes du match, le premier étant un superbe égaliseur à la 86e minute de Tagybergen, qui a récupéré le ballon dans le coin le plus éloigné du match. la surface de réparation et l’a ramené à la maison à 30 mètres.

Bia Zaneratto (Brésil contre Panama, Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 24 juillet 2023)

LE FOOTBALL BRÉSILIEN À SON MEILLEUR 🇧🇷 Bia Zaneratto en fait trois pour le Brésil 🇧🇷 pic.twitter.com/DT0c5838Rk – FOX Football (@FOXSoccer) 24 juillet 2023

Le troisième et dernier participant à la Coupe du Monde Féminine est le but phénoménal inscrit par Zaneratto lors de la victoire 4-0 du Brésil contre le Panama en phase de groupes. Un échange astucieux de passes et de films complexes a vu le Sélection traverser rapidement la surface de réparation avant qu’une finition suffisamment emphatique ne soit appliquée.