Sam Kerr: Comment l’héritage de l’attaquant de Chelsea peut inspirer l’Australie à la Coupe du monde féminine | Nouvelles du football

Sam Kerr est déjà l’un des joueurs les plus reconnaissables du football mondial. Son visage orne les panneaux d’affichage, les publicités et les jeux informatiques alors qu’elle se prépare à diriger l’Australie lors d’une Coupe du monde à domicile.

Non seulement l’attaquante de Chelsea aborde le tournoi avec la victoire en tête, mais elle est également consciente qu’elle est sur le point de créer un héritage sportif dont beaucoup rêvent.

Elle a franchi plusieurs étapes avant d’avoir 30 ans. Sur le plan national, elle a remporté plusieurs trophées en Australie et en Angleterre, remportant le Golden Boot dans les deux pays ainsi qu’aux États-Unis. Parallèlement à cela, elle a également remporté plusieurs prix de joueuse de la saison et reste la meilleure buteuse de tous les temps de la NWSL.

Au niveau international pour l’Australie, Kerr est la meilleure buteuse de son pays, a été la première Australienne à réussir un triplé lors d’une Coupe du monde et est la joueuse la mieux notée de la FIFA.

Ajoutez à cela le fait de mener l’Australie à une Coupe du monde à domicile et vous avez un argument pour l’un des meilleurs joueurs d’une génération.

Retour sur tous les buts marqués par la footballeuse de l’année Sam Kerr en Super League féminine cette saison



Mais Kerr sait que le pouvoir de la performance peut faire plus qu’apporter le succès sportif, mais elle espère qu’on se souviendra de lui pour toujours pour de plus grandes raisons.

« Je veux que les Matildas aient un moment Cathy Freeman », a insisté Kerr avant d’inspirer l’Australie à mettre fin à la série de 30 matchs sans défaite de l’Angleterre en avril.

Freeman a remporté l’or au 400 m aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 avec le poids d’une nation sur ses épaules. Le moment serait venu d’unir un pays et de faire plus pour la participation que les politiciens ne pourraient jamais promettre.

« Toute personne de mon âge ces jours-ci connaît Cathy Freeman, se souvient où elle était, se souvient quand elle a gagné cette course », a déclaré Kerr. « Je crois que les Matildas peuvent avoir ce moment et ensuite continuer à partir de là. »

L’Australie se présentera devant plus de 80 000 fans lors d’un match d’ouverture de la Coupe du monde à guichets fermés à Sydney contre la République d’Irlande le 20 juillet et Kerr espère que ce sera le début du match pour obtenir le respect financier qu’il mérite.

« Vous voyez le financement de l’AFL, du rugby, de tous ces sports avant le football féminin », a-t-elle ajouté. « Je pense qu’il s’agit d’investir de l’argent dans le football pour permettre aux filles de jouer, pour permettre aux filles d’avoir la possibilité d’aller là où elles veulent être. »

Kerr parle honnêtement des problèmes auxquels est confronté le football féminin en Australie, mais c’est une situation partagée dans le monde entier.

Une performance inspirante sur la scène mondiale pourrait aider à changer le statut du jeu dans plus d’endroits que l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Kerr a ajouté : « C’est l’héritage que nous voulons laisser. Que nous inspirions la nation, poussions la nation à croire au football féminin et à croire aux Matildas. »

C’est un sentiment partagé par le directeur général de Football Australia, James Johnson, qui a donné à Kerr la liberté de s’exprimer d’une manière que de nombreux patrons de conseil d’administration ne feraient pas.

« Sam est une personne fantastique à la fois sur et en dehors du terrain, elle pousse beaucoup de bons problèmes sociaux et elle est très respectée en Australie », a-t-il déclaré. Sports du ciel.

« Ce que vous verrez des Matildas, ce ne sont pas seulement de grandes performances sur le terrain, mais nous allons en tirer quelques points.

« Une fois que c’est convenu, le joueur peut s’exprimer sur certaines questions, en particulier les questions LGBTQI qui sont sur le bout de la langue des Matildas, ils peuvent faire leur travail sur le terrain. »

‘Grand jeu Sam’

Sam Kerr a marqué contre l’Angleterre lors d’un match amical plus tôt cette année pour condamner les Lionnes à leur première défaite sous Sarina Wiegman





Ce n’est pas seulement en dehors du terrain que l’impact de Kerr se fait vivement sentir – elle a également un penchant pour intervenir aux moments les plus cruciaux sur le terrain.

Lorsque Chelsea avait besoin de victoires pour remporter le titre lors de la dernière journée des deux dernières saisons de la WSL, Kerr a intensifié.

Qui a marqué le but vainqueur de la finale de la FA Cup ? Et qui a marqué le seul but pour infliger la première défaite de l’Angleterre sous Sarina Wiegman ? Vous l’avez deviné – Kerr.

Et ce n’est pas seulement sur l’herbe que son impact se fait sentir.

Faisant match nul 0-0 à domicile face à une République tchèque peu connue en février, le discours d’équipe brutalement honnête de Kerr à la mi-temps a donné à son équipe la fusée dont elle avait besoin.

Sam Kerr a marqué pour Chelsea lors de la finale de la FA Cup féminine – l’un des nombreux grands buts qu’elle a marqués depuis qu’elle est au club





L’entraîneur-chef de l’Australie, Tony Gustavsson, se souvient que Kerr a dit à son compatriote Matildas : « Et si c’était le match d’ouverture de la Coupe du monde avec 80 000 places dans les tribunes ? »

« Ne paniquez pas, ne stressez pas. Croyez au plan, croyez au processus, croyez aux coéquipiers. »

Les Matildas ont remporté le match 4-0.

« Elle peut être la passion et le cœur de l’équipe en cas de besoin et conduire les gens, exiger et être cette voix », admet Gustavsson.

L’héritage WSL déjà en place

Alors que Kerr se concentre sur l’Australie dans un avenir prévisible, elle entre dans le tournoi en sachant qu’elle a déjà eu un impact intrinsèque sur le jeu en Angleterre.

Lorsqu’elle a signé pour Chelsea fin 2019, peu de stars mondiales de haut niveau étaient en Super League féminine.

Son gros contrat était considéré comme un risque par certains à un moment où Chelsea tentait de reprendre le titre à Arsenal.

Sam Kerr a aidé Chelsea à remporter un quatrième titre WSL consécutif en mai





Depuis lors, Chelsea a remporté quatre titres WSL consécutifs, a disputé une finale de la Ligue des champions et a obtenu son statut de meilleure équipe anglaise de l’ère professionnelle.

« Je ne l’échangerais contre aucune autre joueuse au monde », a proclamé l’entraîneur de Chelsea Emma Hayes après que Kerr ait marqué deux fois le dernier jour de la saison pour aider Chelsea à remporter son quatrième titre WSL consécutif en mai.

Au cours des trois dernières saisons de la WSL, Kerr est en tête des classements dans un certain nombre de mesures d’attaque.

Elle a marqué le plus de buts (53) – dont aucun sur penalty – avec le plus grand nombre de tirs (233), de tirs cadrés (110) et de grosses occasions (35).

Fait intéressant, elle a également remporté le plus grand nombre de duels aériens (132) ainsi que 16 passes décisives – le huitième plus haut de la WSL au cours des trois dernières saisons.

Il y a aussi une différence dans les cartes thermiques de Kerr pour les dernières années.

Au cours de la saison 2020/21, Kerr a joué beaucoup plus sur le côté gauche du terrain, s’aventurant rarement sur la droite. Elle a également une grande concentration de jeu dans la surface de réparation de 18 verges.

L’année suivante, elle a en fait passé plus de temps sur le côté droit du terrain, avec une zone d’activité beaucoup plus petite à l’intérieur de la surface, se gardant très centrale.

Mais sa plus grande distribution de jeu dans la surface de réparation a eu lieu lors de la saison 2022/23, sa largeur s’étendant sur une grande partie de la surface de réparation. elle a également passé peu de temps de chaque côté – bien que la gauche la borde juste – au lieu de cela, elle reste beaucoup plus centrale lorsqu’elle est en dehors de la surface.

Elle a également changé le marché des attaquants à succès en Angleterre, ainsi que des joueurs australiens de la WSL.

Sam Kerr dit que le sentiment de remporter le titre WSL s’améliore chaque année après avoir décroché son quatrième titre consécutif avec Chelsea.



Les attaquants de la ligue sont désormais mieux payés que tout le monde. Les nouveaux contrats de Vivianne Miedema, Alessia Russo et Bunny Shaw ont tous été façonnés par l’impact que les buts et les grands moments de Kerr ont eu sur un seul club.

Douze des coéquipiers de Kerr dans l’équipe provisoire australienne de la Coupe du monde ont également joué dans la WSL la saison dernière – juste un autre exemple de « l’effet Kerr » sur tous ceux avec qui elle joue.

C’est un impact qui, espère Kerr, ira au-delà du terrain cet été. Et avec tout ce qu’elle a accompli jusqu’à présent, qui peut dire que nous ne parlerons pas d’un « moment Kerr » inspirant une génération dans 20 ans ?

Quel est le programme de la Coupe du monde ?

La phase de groupes débutera le 20 juillet et se déroulent sur une période de deux semaines se terminant le 3 août et voir les vainqueurs et les deuxièmes de groupe se qualifier pour les huitièmes de finale, qui se déroulent du 5 août pour 8 août.

Les quarts de finale, qui se dérouleront à Wellington, Auckland, Brisbane et Sydney, sont prévus pour 11 et 12 août.

La première demi-finale se jouera ensuite le 15 août à Auckland, l’autre demi-finale se déroulant le 16 août au stade Accor de Sydney, qui accueillera ensuite la finale le 20 août.

Un barrage pour la troisième place se jouera la veille de la finale le 19 août à Brisbane.