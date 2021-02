Sam Johnstone explique pourquoi il a quitté Man Utd alors qu’il suit le chemin de Marcus Rashford

Le gardien de but le plus occupé du football anglais a trouvé le temps de sauver plus de tirs que quiconque après avoir organisé 6000 repas pour les enfants dans 61 écoles de Birmingham.

Alors qu’il ne faisait pas basculer la tête de Harry Maguire sur le poteau dans les dernières secondes contre Manchester United, Sam Johnstone plongeait sa main dans sa poche – faisant un don de 700 £ dans le whip-round pour un chauffeur de fourgonnette livrant les repas des principaux travailleurs dont le véhicule était détruit par le feu.

Et lorsque le football a été suspendu l’année dernière, Johnstone s’est réchauffé pour la promotion en payant les repas et les boissons à livrer au personnel du NHS et des centres de soins à Preston, sa ville natale.

«Je n’avais jamais vraiment rien fait de tel auparavant», a déclaré Johnstone. «Mais je suis dans une position privilégiée et les gens sont en difficulté.

«Il y a beaucoup de footballeurs qui font leur part pour de bonnes causes. Nous ne sommes pas les méchants, il y a des gens beaucoup plus riches que nous qui pourraient aider davantage.

«Regardez ce que Marcus Rashford a fait. C’est bien d’aider, et le football a montré qu’un peu d’attention va très loin. »

Si les casquettes anglaises étaient décernées pour des exploits caritatifs, Johnstone ferait déjà partie de l’équipe.

Mais s’il n’est pas dans le cadre maintenant, Gareth Southgate regarde les mauvaises images dans la galerie d’art.