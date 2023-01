Sam Hubbard piétine les rêves des Ravens avec un retour d’échappé de 98 verges TD: Meilleurs mèmes et tweets

L’ailier défensif des Bengals de Cincinnati, Sam Hubbard, a enregistré le plus long retour d’échappé pour un touché de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL aux dépens des Ravens de Baltimore.

Les Ravens de Baltimore n’ont pas eu beaucoup de chance contre les Bengals de Cincinnati lors du Wild Card Round, étant donné que le quart-arrière Lamar Jackson ne jouait pas, et Tyler Huntley vient de commencer à lancer un ballon de football pour la première fois depuis le jour de l’An plus tôt cette semaine. . Pourtant, les Ravens sont venus jouer dimanche soir, affrontant leurs rivaux de l’AFC Nord.

De la fin du troisième quart au début du quatrième, les Ravens menaçaient de briser une égalité 17-17 sur un entraînement productif mené par Huntley. En fait, ils ont gagné 80 verges en huit jeux avant d’établir un troisième et un but sur la ligne d’un mètre de Cincinnati. Huntley a plongé au-dessus de la ligne de mêlée pour atteindre le ballon au-dessus de l’avion. Cependant, le secondeur des Bengals Logan Wilson a giflé le ballon des mains de Huntley, permettant à l’ailier défensif Sam Hubbard de le récupérer et de le renvoyer à 98 verges pour un touché.

Jetons un coup d’œil à certains des meilleurs mèmes et réactions de l’énorme jeu de Hubbard qui a détourné l’élan des Ravens.

Cela s’est avéré être exactement ce dont les Bengals avaient besoin, puisqu’ils ont remporté la victoire 24-17 sur les Bengals. Cependant, les Ravens n’étaient qu’à quelques doigts de potentiellement égaliser le match, alors que le receveur large James Proche II a failli attraper une passe de touché de Huntley dans la zone des buts lors du dernier jeu du match.

Le plus long retour d’échappé de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL

Hubbard avait besoin du masque à oxygène après cette longue course, mais il a montré aux caméras qu’il allait bien en fléchissant ses biceps. C’était beaucoup pour Hubbard d’être heureux avec cette pièce. Non seulement il a donné une avance à Cincinnati, mais ce jeu était officiellement le plus long retour d’échappé pour un touché dans l’histoire des séries éliminatoires de la NFL.

Le plus long touché défensif de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL

Bien que le touché de Hubbard ait été le plus long retour d’échappé de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL, ce n’était pas le plus long touché défensif de l’histoire des séries éliminatoires.

Taron Johnson des Buffalo Bills a enregistré un retour d’interception de 101 verges pour un touché lors de la ronde divisionnaire de l’AFC 2021 contre les Ravens. George Teague des Packers de Green Bay en 1993 a enregistré un retour d’interception de 101 verges pour un touché lors de la ronde Wild Card contre les Lions de Detroit.