Sam Hiha Nets Brace alors que la Nouvelle-Zélande surclasse le Chili 3-1 lors de son match d’ouverture

L’équipe masculine de Nouvelle-Zélande a ouvert sa campagne lors de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 avec une victoire 3-1 contre le Chili lors d’un match du groupe C au stade international de hockey Birsa Munda, ici samedi.

Sam Hiha a marqué une paire de buts sur le terrain tandis que Sam Lane a contribué le troisième alors que les Black Sticks ont marqué leurs trois buts en première mi-temps. Ignacio Contardo a marqué la seule consolation pour le Chili à la 49e minute du match.

La Nouvelle-Zélande est classée 9e au monde tandis que le Chili est 22e. Les Black Sticks auraient adoré gagner le match avec une plus grande marge, mais ce n’était pas le cas.

Sam Lane a ouvert le score pour la Nouvelle-Zélande en inscrivant un panier à la neuvième minute. La Nouvelle-Zélande a obtenu deux corners de pénalité en succession rapide mais n’a pas pu les convertir.

Cependant, ils ne pouvaient pas être refusés longtemps et à la 11e minute, Sam Hiha a porté le score à 2-0 en marquant peu après son deuxième corner de pénalité. Le Chili a inscrit son premier but sur le but néo-zélandais lorsqu’il a obtenu son premier corner à la 13e minute, mais il n’a pas réussi à en tirer parti.

Les Néo-Zélandais ont porté le score à 3-0 au deuxième quart lorsque Sam Hiha a marqué son deuxième but de la journée. Le Chili a obtenu deux corners de pénalité dans ce quart-temps, mais un but leur a encore échappé.

L’équipe sud-américaine s’est créée de meilleures chances au troisième quart en obtenant deux coins de pénalité. La Nouvelle-Zélande a été réduite à 10 hommes lorsque Sean Findley a reçu un carton vert et a été envoyé au sin bin.

La Nouvelle-Zélande a lancé de bonnes attaques dans le quatrième quart-temps mais n’a plus pu marquer de buts. Ils ont empoché quatre PC dans ce quart-temps mais un but a continué à leur échapper.

Bien que Contardo ait réduit la marge du Chili à la 49e minute et qu’ils aient créé de bonnes attaques, leurs efforts se sont finalement avérés vains lorsque les Black Sticks sont sortis victorieux.

Les trois points qu’ils ont empochés sont de bon augure pour la Nouvelle-Zélande dans la course pour une place en quart de finale avec les Pays-Bas, numéro 3 mondial, et la Malaisie, 10e au classement, les autres équipes du groupe C.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)