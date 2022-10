Sam Heughan dit qu’il n’était pas “assez énervé” pour jouer James Bond Mopays.com

Voir la galerie





Crédit image : Hopper Stone/Lionsgate/Everett Collection

C’est difficile à imaginer James Bond sans pour autant Daniel Craig – mais il y avait d’autres prétendants pour le rôle, tout comme il y en a pour la plupart des films. Maintenant, l’un d’eux a parlé de ce que c’était que d’auditionner pour le rôle emblématique. Sam Heughan42 ans, dont le rôle d’évasion était dans la série de Starz Étrangerrévélé dans ses prochains mémoires Waypoints : mon voyage en Écosse (passant par Divertissement hebdomadaire) qu’il n’a pas décroché le concert parce qu’il n’était pas “assez énervé”. Il a écrit: «Quand j’ai appris que le rôle était parti ailleurs, cependant, les commentaires que j’ai reçus se résumaient au fait que je n’étais pas assez énervé par nature. Je suis toujours prêt à accepter les critiques pour pouvoir m’améliorer en tant qu’acteur, mais la suggestion semblait être que je manquais de cette qualité dans mon vrai personnage. Je ne pouvais pas voir quelle incidence cela aurait sur le fait de jouer le rôle, mais ce n’était pas entre mes mains et c’était censé l’être.

Il a également révélé ce que le processus d’audition, qu’il a décrit comme “si silencieux que personne n’a jamais confirmé que [he] était envisagé pour le rôle principal », lui a appris. “Suite à cette expérience, j’ai appris à apparaître naturellement à ce niveau lorsque cela était nécessaire. Même si je jouais essentiellement en dehors de l’audition proprement dite, c’est devenu une chose de plus que j’étais prêt à faire pour décrocher un rôle », a-t-il expliqué. « Je considérais que c’était un défi à certains égards ; une performance que je pouvais faire semblant d’être vraiment moi et que je pouvais activer et désactiver à volonté. Il ne s’agissait pas de devenir un mauvais garçon. J’ai réalisé que le bord le Obligation l’équipe recherchée pouvait être atteinte grâce à la confiance en soi, ce qui, pour être juste, me manquait certainement à l’époque.

Bien sûr, Sam a eu sa grande chance et Daniel, 54 ans, a donné vie à James Bond en cinq ans. Obligation films. Le dernier film de Daniel était de 2021 Pas le temps de mourir, et il avait précédemment annoncé qu’il se retirait du rôle et ouvrait la place à un nouvel acteur. “Je ne pensais pas que j’allais faire un autre film après Spectre. Je pensais sincèrement que j’allais… simplement l’emballer », a-t-il déclaré. Reuter devant Pas le temps de mourirPremière de septembre 2021.

“Mais je suis tellement heureux d’avoir eu la chance de venir faire celui-ci”, a-t-il poursuivi, “et nous avons réglé beaucoup de problèmes. Nous avons essayé de raconter une histoire avec tout mon Obligation films. C’est comme s’ils étaient tous connectés d’une manière ou d’une autre et celui-ci vient en quelque sorte couronner le tout.

Il a reconfirmé sa décision de transmettre 007 lors d’une apparition en octobre 2021 sur Bonjour Amérique. “Repenser une seconde à ce qui a été réalisé et à ce que ces films ont signifié pour tant de gens, c’est tellement important. Mais il est temps de finir. C’est fait », a-t-il noté.

Alors, Sam pense-t-il que c’est peut-être son heure de briller? Pas assez. «Écoutez, chaque acteur britannique a certainement fait parler de lui pour le rôle. J’adorerais voir un Bond écossais », a-t-il déclaré Divertissement hebdomadaire. « Peut-être que je suis trop vieux maintenant. Je sais qu’ils ont parlé de le rajeunir. J’ai l’impression que c’est là qu’ils vont aller, mais qui sait ce qu’ils ont en tête.