Sam Hargrave parle d »Extraction 2′ (exclusif) – Hollywood Life

Sam Hargrave fait suite à ses débuts en tant que réalisateur en 2020 Extraction avec le deuxième volet de la franchise, Extraction 2avec Chris Hemsworth une fois de plus en tête. La suite très attendue du film AGBO bourré d’action sort sur Netflix le 16 juin et présente la chorégraphie et la direction magistrales des cascades de Hargrave. En raison de son passé de cascadeur de longue date et de coordinateur de cascades sur des franchises comme Les jeux de la faim et les films Marvel, Hagrave a offert une perspective unique en ce qui concerne la réalisation du film tout en parlant avec le journaliste de HollywoodLife Ali Stagnitta au Extraction 2 première, au nom d’AGBO.

« Je pense que mon expérience me donne juste une perspective unique sur l’action et une capacité à, parce que j’ai vu tellement de choses et été impliqué dans tellement d’action tout au long de ma carrière, je peux saisir la caméra et me positionner là où les bonnes choses sont qui se passe », a déclaré Hargrave. « Je pense qu’une partie de cela est le désir d’avoir une expérience immersive pour le public et de les attraper par le col de la chemise et de les déchirer dans le film et de dire: ‘Allez, allons faire un tour.’ C’est le point de vue que j’aime apporter à mon cinéma.

Il a poursuivi en disant que Extraction 2 avait «la meilleure équipe de cascadeurs du secteur», ce qui a contribué à donner vie à la séquence de combat épique et parfaitement chorégraphiée de 21 minutes qui se produit dans le film. « Tant de grands esprits, tant de grands chorégraphes et concepteurs d’action qu’ils comprennent la demande », a déclaré Hargrave. « Mon travail en tant que réalisateur est de sélectionner toutes les meilleures idées, et j’ai appris des Russo Brothers que la meilleure idée gagne – elle ne vient pas toujours de moi, le cinéaste, elle vient de nombreux endroits différents. Donc, je veux embaucher mon équipe avec les meilleures personnes qui ont un esprit plus grand que le mien, même, et ensuite ils apportent toutes les meilleures idées… mon travail consiste à voir la situation dans son ensemble, puis à choisir et à être sélectif avec l’action qui fait le plus de sens pour l’histoire et pour les personnages.

Il a poursuivi en disant: «C’est un rêve devenu réalité. Je veux dire, j’ai grandi en voulant faire ça, raconter des histoires par l’action, et travailler avec AGBO et Netflix et ce gars, Chris Hemsworth, est juste un honneur et un privilège.

Les fans attendaient avec impatience la suite de Extraction, après que le premier ait reçu des critiques élogieuses lors de sa sortie sur Netflix en 2020. Le premier épisode du thriller réalisé par Sam Hargrave s’est terminé avec des fans incertains si l’ancien militaire de Chris Hemsworth devenu mercenaire Tyler Rake allait survivre aux horribles blessures qu’il a subies lors de la dernière fusillade avec un baron de la drogue indien et son équipage. Bien sûr, on voit dans Extraction 2, sorti sur Netflix le 16 juin, que Tyler récupère et est rapidement approché par un Idris Elba anonyme, qui l’engage pour un travail dangereux qu’il ne peut pas refuser. À partir de là, les frères Russo livrent certaines des scènes de combat les plus épiques, granuleuses et sanglantes que nous ayons vues d’eux et, comme toujours, nous en voulons plus.

Extraction 2avec Chris Hemsworth, arrive sur Netflix le 16 juin.

