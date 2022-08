Sam Graves de Rockridge donne la priorité à la famille et revient comme entraîneur-chef – Shaw Local

Sam Graves a été l’entraîneur-chef de l’équipe de football des Rockridge Rockets pendant six ans, de 2013 à 2018.

Les Rockets ont connu une course très réussie avec six apparitions consécutives en séries éliminatoires, deux championnats purs et un partagés de la division Three Rivers Conference Rock et un record global de 48-18 (0,727).

Les Rockets se sont qualifiés cinq fois pour le deuxième tour des séries éliminatoires et ont atteint les quarts de finale en 2014, tombant face à l’éventuel champion d’État 2A Eastland-Pearl City pour terminer 10-2.

Ensuite, Graves a choisi de faire passer la famille avant le football. Avec ses filles, Hannah et Neva, entrant au lycée avec leurs horaires et activités sportifs chargés, Graves a choisi de démissionner de son poste d’entraîneur-chef après la saison 2018.

“J’ai démissionné pour pouvoir m’assurer qu’ils passent en premier avec leurs sports, etc”, a-t-il déclaré.

Graves, 42 ans, a pris une année complète de congé de football, mais n’a pas pu rester à l’écart. Il a rejoint le programme un an plus tard en tant que coordinateur offensif sous la direction de l’entraîneur-chef Jeff Henry, qui a succédé à Steve Disler après que les Rockets soient allés 4-5 en 2019. Henry avait été entraîneur de la ligne offensive pour Graves.

Cette année, Graves et Henry ont inversé les rôles avec Graves en tant qu’entraîneur-chef et Henry en tant qu’assistant.

Les Rockets accueillent Princeton lors de l’ouverture de la saison 2022 vendredi pour un crossover de la conférence Three Rivers.

L’épouse de Graves, Daphne, qui en est à sa deuxième année en tant que directrice sportive de Rockridge, a déclaré que l’entraîneur devait revenir sur la touche.

“Après avoir eu une année sabbatique et arpenté la foule, nous avons tous décidé qu’il devait y revenir”, a-t-elle déclaré. « Il est trop bon entraîneur et connaît trop bien le jeu pour ne pas pouvoir être sur le terrain.

“Sam et moi avons parlé à nos deux filles. Ils ont tous les deux convenu qu’ils voulaient qu’il redevienne entraîneur.

La famille Graves est très active dans le sport avec la junior Hannah et la deuxième Neva, toutes deux jouant dans l’équipe de golf féminine, entraînée par leur mère. Hannah a été médaillée lors de la rencontre des Rockets mercredi.

Hannah joue également au softball pour les champions d’État en titre des Rockets.

« Nous sommes très chanceuses d’avoir des grands-parents qui sont très actifs dans la vie de nos filles », a déclaré Daphne. « Hannah a 16 ans et Neva sera en décembre, donc ça aide aussi (être capable de conduire).

«Nous sommes une famille très occupée, mais nous aimons que nos filles soient impliquées dans le sport. Nous saisissons toutes les occasions que nous pouvons pour créer des liens en tant que famille et le sport est une de nos façons de faire.

Match avec Princeton

Graves sait que les Rockets auront les mains pleines avec les Tigers, qui rechargent après un quart de finale 3A et leur quatrième championnat consécutif de Three Rivers East (Mississippi). Les Tigers ont été classés sixième dans le sondage de pré-saison AP et 24e dans MaxPreps.

Il a dit qu’ils seront “plus que probablement la meilleure équipe à laquelle nous serons confrontés dans notre conférence”.

«C’est une équipe qui a de la taille et des athlètes partout sur le terrain. Ils nous dépasseront à l’avant et auront plus de numéros dans le programme », a déclaré Graves.

«Leur quart-arrière (le gamin Davis) est un talent D1. Peu de petites écoles voient cela. Il est un changeur de jeu à coup sûr. Ils ont de bons porteurs de ballon physiques qui ont aussi de la vitesse. Ayez également une grande vitesse au récepteur large.

“C’est l’un de ces jeux où nous devons jouer parfaitement et ne pas avoir de jeux négatifs comme des revirements ou des pénalités.”

Les Tigers ont remporté le match de l’an dernier à Princeton 48-7.