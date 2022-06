Sam Gilliam, artiste abstrait des peintures drapées, décède à 88 ans

Brillant coloriste, il s’est fait connaître pour s’émanciper de la rectilinéarité plane imposée par les châssis de bois. Au lieu de cela, il a drapé ses toiles abstraites non tendues des plafonds dans de grandes courbes et boucles, ou les a épinglées, rassemblées, aux murs.

Dans “‘A’ and the Carpenter, I” (1973), il a empilé une grande bande de toile peinte avec des nuages ​​​​aérés de rose et de bleu entre deux tréteaux en bois, introduisant un élément de travail manuel dans une œuvre qui semblait élégante, bien qu’inachevée , et qui, comme une grande partie du travail de Gilliam, apparaissait différent à chaque fois qu’il était installé.

Ses efforts oscillaient entre la peinture et la sculpture, tandis que ses techniques évoquaient tout, des gouttes de Jackson Pollock au tie-dye. Ils ont poussé le médium bien au-delà des toiles façonnées murales créées à l’époque par Frank Stella et ses disciples. Ils étaient à la fois agressifs et lyriques, empiétant sur l’espace du spectateur et offrant des moments de couleurs magnifiques et fluides tout en refusant un point de vue unique, sûr et centré. Et ils ont défié le spectateur à chaque tour de décider : « Est-ce une peinture ?

Cela en soi a créé une sorte de tumulte visuel qui convenait aux temps instables. Un tableau de la collection du Musée d’art moderne est simplement intitulé “10/27/69”, se plaçant dans le contexte d’une période de protestations massives contre la guerre au Vietnam.