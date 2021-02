Sam Fischer et Demi Lovato créent des ondes musicales avec leur duo émotionnel – mais il semble que le morceau enthousiasmant ait été créé à la suite d’un heureux accident.

Le hitmaker australien Sam – qui a lancé le single This City l’année dernière – a fait correspondre sa voix à celle de la centrale pop Demi sur une nouvelle chanson intitulée What Other People Say.

La star de 29 ans a expliqué qu’il avait réussi à organiser un rendez-vous dans un studio de musique avec Demi, 28 ans, après qu’un autre musicien l’ait abandonné.

Le morceau comprend des paroles sur les regrets liés à des modes de vie excessifs et à la perte du monde de Los Angeles – des lignes avec lesquelles Sam dit que Demi s’est connecté.







(Image: Comité inaugural de Biden via Ge)



Il a déclaré au Sun: «La session d’écriture était en fait censée être pour un autre artiste, mais cet artiste ne s’est pas présenté.

«Demi l’a entendu et s’est immédiatement connecté aux paroles.

«J’avais l’impression que c’était quelque chose qu’elle voulait vraiment dire et partager de son point de vue personnel.







(Image: CBS via Getty Images)



«Mais elle n’avait pas encore trouvé les mots pour le faire. Donc c’est un peu fou.

Demi a été un livre ouvert sur ses luttes passées.

La chanteuse de Skyscraper a souffert d’une overdose et d’une rechute dans le passé alors qu’elle avait du mal à mettre les démons liés à la drogue derrière elle.

Elle a également parlé des luttes passées contre les troubles de l’alimentation et a exhorté les femmes du monde entier à apprendre à aimer leur corps.

Demi elle-même a jailli de sa collaboration avec Sam.

S’adressant aux médias sociaux pour souligner la sortie du single, elle a écrit: «Ces paroles sont si spéciales à mon cœur.»