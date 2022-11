Sam Faiers révèle que les enfants Paul, 6 ans, et Rosie, 5 ans, dorment dans son lit – car elle et son partenaire Paul n’ont pas dormi seuls depuis 7 ans

SAM Faiers a révélé que ses DEUX enfants dorment toujours dans son lit, car elle et son partenaire Paul n’ont pas partagé un lit seuls depuis sept ans.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex s’est ouverte sur Paul, six ans, et Rosie, cinq ans, est allée sur YouTube pour faire l’aveu choc.

Sam a révélé que Paul dort au lit avec leurs deux enfants

La star a déclaré qu'elle partageait une chambre avec son petit fils Edward

Sam, 31 ans, qui est également maman d’un petit garçon, Edward, cinq mois, partage son lit avec ses enfants depuis leur naissance.

La fière mère a expliqué que les «quatre d’entre eux» dormaient tous dans le lit alors qu’elle parlait sur le podcast The Billie & Sam avec sa sœur.

Elle a dit: «Notre arrangement pour dormir est Paul, avec Paul et Rosie dans le grand lit, puis je suis dans leur chambre avec Edward.

« C’est bien – ce n’est pas trop mal. Je vais le matin pour lever tout le monde pour l’école et le grand Paul est comme suspendu au bout du lit.

“Le lit est empereur – c’est la plus grande taille que vous puissiez obtenir – et Paul a toujours la fin, mais nous y sommes tous tellement habitués maintenant.

« J’ai dit à Paul : ‘Pouvez-vous simplement imaginer si c’était toi et moi dans le lit ensemble ?’ et ce serait tellement bizarre.

« Depuis qu’il a le petit Paul, il va avoir sept ans – jamais. Au cours des sept dernières années, à moins que ce n’ait été une nuit au hasard juste nous deux, nous n’avons jamais été seuls dans le lit.

La mère de trois enfants a insisté sur le fait qu’elle était “d’accord” avec l’arrangement car ils ont des préférences de sommeil différentes.





Cela vient après que Sam se soit envolée pour un voyage à Majorque avec ses trois enfants après un scandale de note vocale avec son ancienne copine Ferne McCann.

Elle a partagé un aperçu de son voyage de rêve sur ses réseaux sociaux, montrant le plus jeune fils Edward profitant du temps chaud.

Le favori de la télé-réalité semblait être absent avec la mère de son partenaire Paul Knighteley, Gaynor, pour une pause bien méritée.

Le voyage de Sam survient après qu’un scandale de notes vocales a éclaté entre elle et l’ancienne meilleure amie Ferne McCann.

Sam et Ferne ont grandi ensemble dans l’Essex et ont ensuite partagé la vedette dans The Only Way Is Essex – mais Sam est parti en 2014 et Ferne a démissionné deux ans plus tard.

Leur amitié est devenue tendue en 2017 lorsque Ferne a lancé sa propre émission de téléréalité, Ferne McCann: First Time Mum, qui a documenté sa grossesse et la naissance de sa fille Sunday, qu’elle partage avec son ex Arthur Collins.

La rupture s’est terminée en 2018 chez la sœur de Sam, Billie, à Ibiza – comme Ferne est la meilleure amie de Billie, le couple a dû se retrouver face à face.

Mais ces dernières semaines, un compte de médias sociaux a divulgué plusieurs notes vocales qui, selon lui, présentent la star de télé-réalité qualifiant son ancienne co-star de Towie, Sam Faiers, de “grosse c ***”.

Sam s'est ouvert sur un épisode de podcast avec Billie