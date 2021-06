Sam Faiers quitte l’émission The Mummy Diaries pour faire une pause dans la télé-réalité

SAM Faiers a quitté son émission ITVBe The Mummy Diaries pour faire une pause dans la télé-réalité.

L’ancienne star de Towie, 30 ans, qui a joué dans la série ITVBe avec son mari, développeur immobilier, Paul Knightley et leurs deux jeunes enfants pendant sept ans, prévoit de se concentrer sur de nouveaux projets loin des caméras.

ITV

L’ancienne star de Towie, Sam Faiers, 30 ans, a décidé de faire une pause dans la télé-réalité en quittant son émission ITVBe The Mummy Diaries[/caption]

ITV

Sam veut se concentrer sur la vie loin des caméras avec ses deux enfants et son mari Paul Knightley[/caption]

Sa sœur Billie, 31 ans, continuera de filmer sa propre émission, The Family Diaries, avec son mari Greg Shepherd, en se concentrant sur la rénovation de son somptueux manoir d’Essex de 1,4 million de livres sterling.

Sam, la mère de deux enfants, qui a tourné neuf séries, a déclaré : « Après plusieurs mois de réflexion, j’ai décidé que c’était maintenant le bon moment pour prendre du recul et me concentrer sur de nouvelles aventures.

« J’ai vraiment regardé tous les moments les plus marquants de ma vie d’adulte se dérouler dans The Mummy Diaries – mettre au monde deux beaux enfants, ma relation avec Paul, créer mes entreprises, créer une maison ensemble en famille, et bien sûr tout les merveilleux souvenirs avec Billie et ma famille.

«Je suis tellement reconnaissant à ITV et Potato de m’avoir offert, à moi et à mes enfants, les meilleurs films familiaux que l’on puisse demander, je n’aurais jamais pu imaginer il y a sept ans que nous serions encore là aujourd’hui – 9 séries sur! Mais plus important encore, je serai toujours reconnaissant envers nos incroyables téléspectateurs.

Rex

La mère de deux enfants prévoit de se concentrer sur de nouveaux projets après avoir tourné neuf séries de la téléréalité[/caption]

ITV

Sam a déclaré: « Je suis très reconnaissant à ITV et à Potato de m’avoir offert, à moi et à mes enfants, les meilleurs films familiaux que l’on puisse demander »[/caption]

“Il n’y a pas de famille plus divertissante que les bergers, alors j’ai hâte de m’asseoir en tant que spectateur pour changer et de regarder le plaisir se dérouler pendant que j’ai mes propres aventures loin des caméras.”

Billie, qui a joué dans l’émission Dancing On Ice de cette année avant de devoir se retirer en raison d’une blessure, a ajouté : minute de partager nos vies avec vous.

« Comme vous le savez tous maintenant, il n’y a jamais deux jours identiques dans la maison Shepherd et maintenant que nous sommes enfin en route vers la maison de nos rêves, nous avons hâte de vous accompagner pour les hauts, les bas et tout le reste.

Une source a déclaré: « Avoir sa propre série a été une ambition de toute une vie, tout comme la construction de sa propre maison de rêve dans l’Essex, et pouvoir la filmer et partager le voyage avec les fans est une opportunité incroyable pour Billie et elle a saisi l’opportunité directement un moyen.

Caractéristiques de Rex

La sœur de Sam, Billie, 31 ans, continuera de filmer sa propre émission, The Family Diaries[/caption]

Caractéristiques de Rex

Le propre spectacle de Billie avec son mari Greg Shepherd se concentre sur la rénovation de son somptueux manoir Essex de 1,4 million de livres sterling[/caption]

Caractéristiques de Rex

Une source a déclaré: « Avoir sa propre série a été l’ambition de toute une vie, tout comme la construction de sa propre maison de rêve dans l’Essex »[/caption]





« Billie et Greg ont prouvé à ITV qu’ils forment un duo hilarant qui non seulement rebondit l’un sur l’autre, mais n’a pas non plus peur d’être honnête l’un envers l’autre. L’émission est filmée tout l’été et sortira plus tard cette année.

Amanda Stavri, rédactrice en chef de la commission de divertissement factuel d’ITV, a déclaré: «Nous aimerions remercier Sam et sa famille d’avoir aidé à faire de The Mummy Diaries l’une des séries phares d’ITVBe.

« Ils ont partagé certains des moments les plus poignants et personnels de leur vie au cours de neuf séries, et nous espérons retravailler avec eux à l’avenir. »

Sam & Billie : The Mummy Diaries est actuellement disponible sur BritBox.

Caractéristiques de Rex

Amanda Stavri d’ITV a déclaré: « Nous aimerions remercier Sam et sa famille »[/caption]